Ziraat Bankası müşterileri telefonundan hemen bunu yapsın: 2000 TL nakit para iadesi yapılacak!

Ziraat bankası bank kartlı olan müşterilerine özel bir kampanya düzenledi. İşte kampanyanın detayları…
ZİRAAT BANKASI BANKKART’I OLAN TÜM HERKES İÇİN AÇIKLAMA GELDİ: 2000 TL KARTLARA YÜKLENECEK!
Ziraat Bank'tan önemli bir açıklama geldi. Banka, Bankkartlı müşteri için yaptığı kampanyayı açıkladı. Yaptıkları alışverişleri çok daha kârlı bir şekilde yapmak isteyen müşteriler, kampanyanın detaylarını merak ediyor. Duyurulan kampanya kapsamında karta 2000 TL yüklenecektir. Ziraat Bankası'ndan edinilen bilgiye göre, TatilBudur'da banka kartı ile tek seferde 7.500 TL ile 12.499 TL arası nakit/kiralama alışverişlerde 750 TL banka kartı lira, kiralama için 12.500 TL ile 19.999 TL arası nakit / 1.250 TL banka kartı lira ,20.000 TL ve üstü banka kartı lirası nakit veya taksitli olarak yapılan alışverişlerde 2.000 TL verilecektir.
ZİRAAT BANKASI KAMPANYA DETAYLARI;Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliği ile TatilBudur’da tek seferde yapılacak 7.500 TL-12.499 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişinize 750 TL Bankkart Lira, 12.500 TL-19.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişinize 1.250 TL Bankkart Lira, 20.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişinize 2.000 TL Bankkart Lira verilecektir. TatilBudur`da tek seferde Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliği kullanılarak 7.500 TL'den 12.499 TL'ye kadar peşin/taksitli alışverişlerde 750 TL Bankkart lira, 12.500 TL'den 19.999 TL'ye kadar peşin/taksitli alışverişlerde 1.250 TL Bankkart lira TL, 20.000 TL veya üzeri nakit / taksitli alışverişlerde 2.000 TL Bankkart lira verecektir. Bu kampanya 4-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya Bankkart mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile katılabilirsiniz.
Kampanyaya SMS ile katılmak için bankanıza kayıtlı cep telefonunuzdan TATILBUDUR yazıp 4757'ye SMS göndermeniz gerekmektedir. Kampanyadan yararlanabilmek için kampanyaya katılım gereklidir. Kampanyaya katılmayan müşteriler kampanyanın avantajlarından yararlanamazlar. Kampanyada banka kartı lira kazanmak için alışverişin banka kartı POS cihazından yapılması gerekmektedir.