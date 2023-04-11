Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu! Son gün 15 Mayıs: 3000 TL para geri yatırılacak

Ziraat Bankası, Türkiye'nin en köklü ve büyük bankalarından biridir. Banka, tarım ve kırsal kalkınma başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren bir kamu bankasıdır. Bankanın kuruluşu 1863 yılına dayanır ve Türkiye'nin öncü bankalarından biri olarak kabul edilir. Ziraat Bankası, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir bankadır. Müşterilerine hızlı ve etkili çözümler sunarak, onların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı hedeflemektedir. Banka, müşterilerine kredi, mevduat, kredi kartı, sigorta, yatırım, leasing ve factoring gibi finansal ürünler sunmaktadır. Ayrıca, müşterilerine özel kampanyalar ve avantajlar da sunmaktadır. Seyahat sektörü için önemli bir kampanya, Kappatur ve Ziraat Bankası iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Bu kampanya kapsamında, Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliğiyle yapılacak olan peşin veya taksitli alışverişlere göre müşterilere farklı tutarlarda Bankkart Lira verilecektir. 10 Nisan ile 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan faydalanmak için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla katılım sağlanabilir. SMS ile katılım için, Bankanın kayıtlı cep telefonundan "KAPPATUR" yazarak 4757'ye göndermek yeterli olacaktır.
Kampanya koşulları, tek seferde yapılacak alışveriş tutarına göre farklı Bankkart Lira tutarları belirlenmiştir. 10.000 TL-14.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.000 TL, 15.000 TL-29.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.500 TL ve 30.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 3.000 TL Bankkart Lira verilecektir. Kappatur, Türkiye'nin önde gelen tur operatörlerinden biridir. Şirket, yurt içi ve yurt dışı tatil planlarına yönelik birçok tur seçeneği sunmaktadır. Tatilciler için otel rezervasyonu, uçak bileti, transfer ve tur hizmetleri sunan Kappatur, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Şirket ayrıca kurumsal firmalara yönelik iş seyahatleri, toplantı ve organizasyon planlaması gibi hizmetler de sunmaktadır. Kappatur, seyahat endüstrisindeki uzun yıllara dayanan deneyimi ve geniş müşteri portföyü ile öne çıkmaktadır. Kampanyaya katılım sağlamayan müşteriler, kampanyadan faydalanamayacaktır. Bu nedenle, kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin Bankkart Mobil uygulaması, web sitesi veya SMS yoluyla katılım sağlaması gerekmektedir. Seyahatseverlerin bu kampanyayı kaçırmaması ve avantajlı fırsatlardan yararlanması önerilir.Ziraat Bankası, banka kartı veya bankkart kredi kartı özelliğine sahip olanlara yönelik yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya katılanlara, Kappatur'da tek seferde yapacakları 10.000 TL-14.499 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişlerinde 1.000 TL Bankkart Lira, 15.000 TL-29.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişlerinde 1.500 TL Bankkart Lira, 30.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişlerinde ise 3.000 TL Bankkart Lira hediye edileceği bildirildi. Kampanyanın 15 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilerek, Ziraat Bankası banka kartı sahiplerinin bu fırsatı kaçırmaması önerildi. Bankkart kampanyasına, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla katılabileceğiniz belirtilen duyurunun devamında, kampanyaya SMS ile katılmak için kayıtlı cep telefonunuzdan "KAPPATUR" yazarak 4757'ye SMS göndermeniz gerektiği ifade edildi.
Kampanya kapsamında yararlanabilmek için katılım sağlanması gerektiği ve katılım sağlamayan müşterilerin kampanyadan yararlanamayacağı belirtilen duyurunun devamında, Bankkart POS cihazlarından yapılan alışverişlerle Bankkart Lira kazanılabileceği ve kazanılan Bankkart Liraların 22 Mayıs 2023 tarihinde yükleneceği ve 3 Temmuz 2023 tarihine kadar anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabileceği, kullanılmayan Bankkart Liraların ise 4 Temmuz 2023 tarihinde geri alınacağı vurgulandı. Kappatur'un Bankkart Lira kampanyası müşteri bazında ve bir müşteri sadece bir kez ödül kazanabilir. Kazanılabilecek en yüksek ödül tutarı 3.000 TL Bankkart Lira'dır ve uçak bileti alımları kampanyaya dahil değildir. Kampanya sadece Kappatur Merkez Ofisi, çağrı merkezi ve online rezervasyonlar için geçerlidir. Ek kart harcamaları asıl kart sahibinin harcamalarıyla birlikte değerlendirilecek ve kampanya Bireysel kartlar ve Bankkart Başak ile yapılan harcamalar için geçerlidir. Ön provizyon işlemleri, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ile yapılan işlemler ve Bankkart Lira kullanarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Kampanya sonrasında iptal/iade edilen işlemlerde verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır.