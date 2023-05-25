Ziraat Bankası müşterilerine müjde! Bu bankanın kartı olan herkese geri ödemesiz 3 bin TL nakit ödeme! Son gün 31 Mayıs: Başvuru yapmayan çok üzülecek

Ziraat Bankası tarafından duyurulan kampanya ile ilgili bilgilere göre, müşterilerin Bankkart kredi kartı veya banka kartıyla Kappatur'da belirli miktarlarda alışveriş yapmaları durumunda Bankkart Lira kazanabilecekleri ifade edildi. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin 31 Mayıs tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Alışveriş tutarına bağlı olarak verilecek Bankkart Lira miktarları belirlenmiştir. Örneğin, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında yapılan alışverişlerde 1.000 TL, 15.000 TL ile 29.999 TL arasında yapılan alışverişlerde 1.500 TL ve 30.000 TL üzeri alışverişlerde ise 3.000 TL Bankkart Lira verilecektir. KAMPANYA ŞARTLARI
Bankkart kampanyası hakkında belirtilen şartlara göre, katılım sağlamayan müşterilerin Bankkart hesaplarından kullanılmayan miktarlar geri alınacaktır. Katılım için müşterilerin cep telefonlarından KAPPATUR yazarak 4757'ye SMS göndermeleri gerekmektedir. Kampanyaya katılan müşterilerin alışverişlerini Bankkart POS cihazlarından yapmaları önemlidir. Kazanılan Bankkart Liralar belirli bir tarihte yüklenecek ve belirli bir süre içinde anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilecektir. Kampanya müşteri bazında geçerlidir ve her müşteri sadece bir kez ödül kazanabilir. En yüksek ödül miktarı 3.000 TL Bankkart Lira olarak belirlenmiştir. Uçak bileti alımları kampanyaya dahil değildir. Kampanya sadece Kappatur Merkez Ofisi, çağrı merkezi ve web sitesi üzerinden yapılan rezervasyonlar için geçerlidir. Ek kartlarla yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir. Kampanya Bireysel kartlar ve Bankkart Başak ile yapılan harcamalar için geçerlidir. Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ile yapılan işlemler ve Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Kampanya sonrasında iptal veya iade edilen bir işlemde, verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Bu kampanya, Kappatur'da müşterilere keyifli ve avantajlı bir tatil deneyimi yaşama fırsatı sunmaktadır. Detaylı bilgi ve rezervasyon için ilgili kanallardan bilgi alabilirsiniz. Kampanya kapsamında Ziraat Bankası, müşterilerine Kappatur'da unutulmaz bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyor. Bankkart kullanıcıları, kampanyaya katılarak belirli alışveriş tutarlarına bağlı olarak Bankkart Lira kazanma fırsatı elde ediyorlar. Bu ödüller, Bankkart sahiplerine daha sonraki alışverişlerinde indirim veya avantajlar sağlamak amacıyla kullanılabiliyor. Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu bu kampanya, tatil planları yaparken hem bütçeyi rahatlatıyor hem de keyifli bir tatil deneyimi yaşama imkanı sunuyor. Kampanya detaylarına göre, müşterilerin katılım sağlamak için belirtilen süre içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bankkart kullanıcıları, alışverişlerini Bankkart POS cihazlarından gerçekleştirerek belirlenen alışveriş tutarlarına ulaşarak Bankkart Lira kazanabilmektedirler. Bu ödüller, anlaşmalı işyerlerinde kullanılabileceği gibi, Kappatur'da yapılacak rezervasyonlar için de kullanılabilmektedir. Kampanya şartlarını yerine getiren müşteriler, bu avantajlı tekliflerle tatillerini daha ekonomik ve keyifli hale getirebilme imkanına sahiptir. Kampanyalardan yararlanmak için takipte kalın.