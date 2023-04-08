Ziraat Bankası müşterilerine müjde! Bu işlemi yapanlara 1500 TL para iadesi yapılacak: O saate kadar yapın!

Ziraat bankası tarafından başlatılan kampanyayla beraber bankkart ile Troy üzerinden 1500 TL indirim fırsatı başladı. 23 Mart ve 24 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya için bankkart ile troyestore.com ve Troy mağazalarından yapılan 10.000 TL ve üzeri Mac ve iPad alışverişlerinde 1500 TL indirim uygulanacak.
ZİRAAT BANKASI 1.500 TL İNDİRİMZiraat Bankası tarafından başlatılan kampanyadan faydalanmak için öncelikle bankkart mobil, bankkart.com.tr üzerinden ya da kısa mesaj ile katılım sağlanabilir. SMS ile başvuruda bulunmak isteyenler TROY yazarak 4757'ye kısa mesaj gönderimi yapılır. İndirim kodu 4457'ye gönderilen mesaj sonrasında cep telefonuna bilgi mesajı gönderilerek başvurunun onaylanıp onaylanmadığı belirtilir.
Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak kartlar üzerinden kredi veya bankkart sahibi olanlar başvuruda bulunabilirken aynı zamanda asıl kart sahipleri katılabilecek. Ek kartlar ve sanal kartlarla yapılan harcamalar asıl kart sahipleri harcamalar kabul edilmez.