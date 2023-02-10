Finans
10 Şubat 2023 - 14:45

Ziraat Bankası müşterilerine SMS gönderildi: Yapılması gerekiyor

Ziraat Bankası'nda hesabı olan ve nakit 40.000 TL almak isteyen hemen başvurabilir...

Finans
10 Şubat 2023 - 14:45
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Ziraat Bankası müşterilerine SMS gönderildi: Yapılması gerekiyor
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Ziraat Bankası 40.000 TL nakit yardım sağlıyor. Söz konusu yardım, başvuru tarihinden itibaren üç gün içinde gerçekleşiyor. Artan talepleri karşılamak isteyen Ziraat Bankası yaptığı açıklamada, maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekli ve kamu çalışanlarına özel kredi desteği sağlayacağını söyledi. 

 

Ziraat Bankası'nın Yeni Kredi Kampanyası 



Ziraat Bankası'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 40.000 liraya kadar nakit desteği sağlanacak. 

Ayrıca yeni müşteriler de bu kredi ödeme yardımını alabilecek. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu kredi beş dakikadan kısa bir sürede tanımlanacak ve rekabetçi oranlarla sunulacak. Ziraat Bankası'nın planladığı kampanyaya katılmak isteyenler, Ziraat Bankası müşterisi olmalı. Bu işlemin ardından da maksimum 40.000 TL tutarında 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilir. 

 

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Hızlı Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, başvuru durumu krediye uygun olan müşterilerin, kredilerinin onaylandığını ve aynı gün hesaplara tanımlandığını belirtti. Acil nakit ihtiyacı için kredi almaya hak kazanan müşteriler, Ziraat Bankası'ndan en düşük faiz oranlarıyla 36 ay vadeli kredi alabiliyor. Ziraat Bankası, bu kredinin maksimum tutarı 40.000 TL olarak belirlenmiş olsa da daha uzun vadeli krediler de sunuyor.

 

Mobil Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası, krediyi hızlı bir şekilde tanımladı ve mobil şubeler aracılığıyla da kullanılabiliyor. İnternet üzerinden başvurulabilen bu kredinin azami kredi tutarı 40.000 lira ve geri ödeme süresi 36 ay. Ziraat Bankası müşterisi olmayan kişiler de önce hesap açtırarak bu krediye başvurabiliyor. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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