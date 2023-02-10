Ziraat Bankası müşterilerine SMS gönderildi: Yapılması gerekiyor

Ziraat Bankası 40.000 TL nakit yardım sağlıyor. Söz konusu yardım, başvuru tarihinden itibaren üç gün içinde gerçekleşiyor. Artan talepleri karşılamak isteyen Ziraat Bankası yaptığı açıklamada, maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekli ve kamu çalışanlarına özel kredi desteği sağlayacağını söyledi.
Ziraat Bankası'nın Yeni Kredi Kampanyası
Ziraat Bankası'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 40.000 liraya kadar nakit desteği sağlanacak. Ayrıca yeni müşteriler de bu kredi ödeme yardımını alabilecek. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu kredi beş dakikadan kısa bir sürede tanımlanacak ve rekabetçi oranlarla sunulacak. Ziraat Bankası'nın planladığı kampanyaya katılmak isteyenler, Ziraat Bankası müşterisi olmalı. Bu işlemin ardından da maksimum 40.000 TL tutarında 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilir.