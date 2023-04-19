Ziraat Bankası müşterilerinin bayram harçlığı hazır! Tek tıkla 500 TL hesabınıza yüklenecek

Son dönemlerde sık sık kampanya düzenleyen Ziraat Bankası bayram öncesi de müşterilerinin yüzünü güldürdü. Peki Ziraat Bankası 500 TL ödeme nasıl alınır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 500 TL KAMPANYASIZiraat Bankası sık sık kampanya yaparken bayram öncesi de 500 TL kampanyasını duyurdu. Bankkart anlaşmalı POS cihazlardan 5 bin TL ve üstü alışverişlerde 250 TL ve toplam 500 TL Bankkart Lira kazanılacak. Kampanyada beyaz eşya alışverişleri geçerli olacak. 5 bin TL ve üstü alışverişler sonrası kazanılan 500 Bankkart Liralar hesaba aktarılacak. Bireysel bankkart, Bankkart Başak, Bankkart Business kullanımları kampanyaya dahil olacak. Ziraat Bankası 500 Bankkart Lira kampanyası 1 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden katılım sağlanabilecek.
Aynı zamanda kampanyaya 4757 numarasına BESYA yazıp göndererek katılım sağlanbilecek. Kampanyadan bir müşteri en fazla 500 Bankkart Lira kazanabilecek. Yalnızca Bankkart POS cihazlarından yapılan alışverişler kampanyaya dahil olacak. Sık sık kampanya yapan Ziraat Bankası müşterilerin kredi kartı harcamalarında da indirim, sinema, tiyatro ve etkinlik indirimleri gibi birçok farklı indirim sağlıyor. Ziraat Bankası mütşerilerine özel yapılan kampanyalar internet bankacılığı üzerinden müşterilerle paylaşılıyor. Aynı zamanda Ziraat Bankası müşterileri için özel yatırım ürünleri de sunuluyor. Ziraat Bankası aynı zamanda ihtiyaç kredisi kampanyalarını da müşterilerine sunuyor. Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, tarım kredisi gibi birçok farklı alanda kredi veriyor. Krediler için de hayat sigortası, trafik sigortası, kasko sigortası, sağlık sigortası gibi birçok farklı kampanya beraberinde geliyor. Ziraat Bankası aynı zamanda öğrencilere özel kredi kartları, kredi ödemeleri gibi birçok farklı seçenekle maddi anlamda yardımcı oluyor. Kurumsal alanda ise Ziraat Bankası müşterilerine özel finans danışmanlığı, proje finansmanı, kurumsal kredi, POS hizmetleri gibi birçok farklı alanda yardımcı oluyor ve tarım kredileriyle vatandaşın ihtiyaçları da karşılanıyor.