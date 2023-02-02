Ziraat Bankası Müşterilerinin Dikkatine!

Türkiye’de en çok tercih edilen bankalardan Ziraat Bankası, geçtiğimiz günlerde müşterilerine yardımcı olmak adına merak edilen soruları yanıtladı. En çok sorulan sorular arasında kayıp/çalıntı kartlar ile kart şifreleri sorunu yer aldı.
Kayıp/Çalıntı Kartlar için;0850 258 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezini arayın. Kayıp/çalıntı menüsünden kaydınızı oluşturun.
Unutulan Kart Şifreleri için;
İnternet Şubesi Ziraat Mobil Bankkart Mobil uygulaması ve 0850 258 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezini kullanarak yeni kart şifresi oluşturabilirsiniz. Ancak burada unutulmaması gereken bir yer var; Bankkart’ınızın kredi kartı uygulaması açıksa öncelikle herhangi bir Ziraat Bankası ATM’sinden her iki kartın da şifrelerini ortak yapmanız gerekir.