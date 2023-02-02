Finans
02 Şubat 2023 - 00:45

Ziraat Bankası Müşterilerinin Dikkatine!

Türkiye’de en çok tercih edilen bankalardan Ziraat Bankası, geçtiğimiz günlerde müşterilerine yardımcı olmak adına merak edilen soruları yanıtladı.

Finans
02 Şubat 2023 - 00:45
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Ziraat Bankası Müşterilerinin Dikkatine!


Türkiye’de en çok tercih edilen bankalardan Ziraat Bankası, geçtiğimiz günlerde müşterilerine yardımcı olmak adına merak edilen soruları yanıtladı. En çok sorulan sorular arasında kayıp/çalıntı kartlar ile kart şifreleri sorunu yer aldı. 

Kayıp/Çalıntı Kartlar için;

0850 258 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezini arayın. Kayıp/çalıntı menüsünden kaydınızı oluşturun.

Unutulan Kart Şifreleri için;



İnternet Şubesi

Ziraat Mobil

Bankkart Mobil uygulaması ve

0850 258 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezini kullanarak yeni kart şifresi oluşturabilirsiniz.

Ancak burada unutulmaması gereken bir yer var; Bankkart’ınızın kredi kartı uygulaması açıksa öncelikle herhangi bir Ziraat Bankası ATM’sinden her iki kartın da şifrelerini ortak yapmanız gerekir.

ATM Kartınızı Vermezse;

Bankada kayıtlı olanc ep telefonuna mesaj gönderilir. Yapmanız gereken herşey bu mesajda yer alır.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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