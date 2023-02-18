Kredi
18 Şubat 2023 - 12:15

Ziraat Bankası müşterisini darda bırakmıyor! Müşterisi olanlara anında 45 BİN TL ödeme yapıyor... Hemen başvurun nakit paranız hesabınıza geçsin

Ziraat Bankası, banka müşterilerine 36 ay vadeli 45.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlayan bir kredi kampanyası sunacağını duyurdu.

Kredi
18 Şubat 2023 - 12:15
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Ziraat Bankası müşterisini darda bırakmıyor! Müşterisi olanlara anında 45 BİN TL ödeme yapıyor... Hemen başvurun nakit paranız hesabınıza geçsin
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Ziraat Bankası, banka müşterilerine 36 ay vadeli 45.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlayan bir kredi kampanyası sunacağını duyurdu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlayan bu kampanyadan, Ziraat Bankası aracılığıyla başvuruda bulunan uygun başvuru sahipleri yararlanabilecek.

Bir devlet bankası olarak pek çok vatandaşın tercihi olan Ziraat Bankası'nın bireysel kredi kampanyası, banka müşterilerinin online başvuru yaparak 36 ay vadeli 45.000 TL'ye kadar kredi alabilmelerine olanak sağlıyor. Müşteriler kredi ödemelerini de bankanın mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabiliyor.



 

45 bin ödeme

 

Başvuru için;

Bireysel kredi kampanyasına başvurmak için Ziraat Bankası müşterileri, özellikle acil ihtiyaç durumlarında 45.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödemelerini hızlı bir şekilde alabiliyor. İlgilenen müşteriler, nüfus cüzdanları ile birlikte kendilerine en yakın banka şubesine giderek başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Mobil uygulamayı kullanmayı tercih eden müşteriler ise internet şifresi oluşturarak doğrudan telefonlarından giriş yapıp kredi başvurusunda bulunabiliyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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