Ziraat Bankası, banka müşterilerine 36 ay vadeli 45.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlayan bir kredi kampanyası sunacağını duyurdu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlayan bu kampanyadan, Ziraat Bankası aracılığıyla başvuruda bulunan uygun başvuru sahipleri yararlanabilecek. Bir devlet bankası olarak pek çok vatandaşın tercihi olan Ziraat Bankası'nın bireysel kredi kampanyası, banka müşterilerinin online başvuru yaparak 36 ay vadeli 45.000 TL'ye kadar kredi alabilmelerine olanak sağlıyor. Müşteriler kredi ödemelerini de bankanın mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabiliyor.
Kredi
18 Şubat 2023 - 12:15
Ziraat Bankası müşterisini darda bırakmıyor! Müşterisi olanlara anında 45 BİN TL ödeme yapıyor... Hemen başvurun nakit paranız hesabınıza geçsin
Ziraat Bankası, banka müşterilerine 36 ay vadeli 45.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlayan bir kredi kampanyası sunacağını duyurdu.
Kredi
18 Şubat 2023 - 12:15