Ziraat Bankası müşterisinin kıymetini biliyor! Şartsız koşulsuz başvuru yapanın kartına 250 TL ödeme yapıyor!

Ziraat Bankası, vatandaşların sevinmesini sağlamak için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında şartsız koşulsuz 250 TL, her başvuruyu yapan vatandaşın hesabına anında yatırılacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte, vatandaşların sevinmesi için Ziraat Bankası, ekstra bir kampanya başlattı!
ZİRAAT BANKASI'NDAN BAŞVURU YAPANA MÜJDE! KARTINIZA 250 TL ÖDEME YAPILACAK...
Ziraat Bankası, asgari ücret ve emekli maaşlarına gelen zamın devamında müşteri kaybetmek istemeyen bankalar arasında 2023 yılına hızlı girdi. Böylelikle, müşterilerini sevinçten havaya uçuracak bir kampanya duyurusu yaptı. Şartsız koşulsuz 250 TL hediye veren kampanyaya, Şubat ayına kadar katılın ve paranız anında hesabınıza yatsın. Fırsat kaçmaz! Ziraat Bankası, Şubat ayında herkese 250 TL hediye vermeye karar verdi. Kampanya şartı olarak, Bankkart'ınız ile anlaşmalı giyim, aksesuar, kuyum, saat, çiçek ve kozmetik üye işyerlerimizde tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yapmanız gerekiyor. Her 500 TL ve üzeri alışverişinize 50 TL toplamda 250 TL Bankkart Lira verilecek. Ziraat Bankası, Şubat ayına özel olarak 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanyasına Bankkart Mobil, Bankkart.com.tr veya 4757'ye SMS göndererek katılım sağlanabilecek. Kampanyaya katılım sağlanmadan önce alışveriş yapılması gerekiyor. Kampanyaya kapsamında Bankkart ile anlaşmalı giyim, aksesuar, kuyum, saat, çiçek ve kozmetik üye işyerlerinde tek seferde 500 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, toplamda 250 TL'yi bulan Bankkart Puan kazanılacak. Bankkart kredi
kartı ve banka kartı özelliği ile yapılan işlemlere dahil olacak. Aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecek. Müşterilerin kampanya döneminde kazanabilecekleri en fazla Bankkart Lira tutarı 250 TL olarak belirtiliyor.