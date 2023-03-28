Finans
28 Mart 2023 - 10:00

Ziraat Bankası'nda hesabı olan genç, yaşlı herkese duyuruldu! Bunu hemen yapanlara 2000 TL para ödenecek: Son fırsatı kaçıran dizlerini döver!

Ziraat Bankası, Bankkart müşterileri için yeni bir kampanya yaptı. Bu kampanya, Ziraat Bankası müşterilerinin alışveriş yaparken ekstra para kazanmalarını sağlıyor. Bankkart'larını Bankkart POS cihazlarında kullanarak Bankkart Lira kazanabilir ve sonraki alışverişlerinde kullanabilirler.

Finans
28 Mart 2023 - 10:00
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Ziraat Bankası'nda hesabı olan genç, yaşlı herkese duyuruldu! Bunu hemen yapanlara 2000 TL para ödenecek: Son fırsatı kaçıran dizlerini döver!
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Ziraat Bankası, Bankkart müşterileri için yeni bir kampanya yaptı. Bu kampanya, Ziraat Bankası müşterilerinin alışveriş yaparken ekstra para kazanmalarını sağlıyor. Bankkart'larını Bankkart POS cihazlarında kullanarak Bankkart Lira kazanabilir ve sonraki alışverişlerinde kullanabilirler. 

 

Kampanya Koşulları



Kampanyaya, ay sonuna kadar başvuru yapılmalı.  Başvuru yapanlar,  2.000 TL hediye almaya hak kazanacak. Ancak belirli tutarlar arasında yapılacak peşin veya taksitli alışverişleri için Bankkart Lira verilecek. 7.500 TL-12.499 TL arasında harcama yapan müşteriler 750 TL Bankkart Lira, 12.500 TL-19.999 TL arasında harcama yapan müşteriler 1.250 TL Bankkart Lira, 20.000 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler ise 2.000 TL Bankkart Lira kazanacak.

Ziraat Bankası, Bankkart müşterileri için yeni bir kampanya yaptı. Bu kampanya, Ziraat Bankası müşterilerinin alışveriş yaparken ekstra para kazanmalarını sağlıyor. Bankkart'larını Bankkart POS cihazlarında kullanarak Bankkart Lira kazanabilir ve sonraki alışverişlerinde kullanabilirler.

Başvuru Süreci

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler,  Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması veya internet bankacılığını kullanarak, başvuru yapabilir. Başvuru süreci oldukça kolay. Başvuru işlemini tamamlayan müşteriler Bankkart POS cihazlarından yapacakları alışverişler ile Bankkart Lira kazanmaya başlayacak.

Bankkart Lira Kullanımı

Bankkart Lira, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri ve benzin istasyonları dahil olmak üzere birçok yerde kullanılabilir. Bankkart Lira ayrıca fatura ödemek, para transferi yapmak ve çevrimiçi alışveriş yapmak için de kullanılabilir. Bankkart Lira, nakit veya kredi kartlarına alternatif olarak kullanılabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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