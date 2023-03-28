Ziraat Bankası'nda hesabı olan genç, yaşlı herkese duyuruldu! Bunu hemen yapanlara 2000 TL para ödenecek: Son fırsatı kaçıran dizlerini döver!

Ziraat Bankası, Bankkart müşterileri için yeni bir kampanya yaptı. Bu kampanya, Ziraat Bankası müşterilerinin alışveriş yaparken ekstra para kazanmalarını sağlıyor. Bankkart'larını Bankkart POS cihazlarında kullanarak Bankkart Lira kazanabilir ve sonraki alışverişlerinde kullanabilirler.
Kampanya Koşulları
Kampanyaya, ay sonuna kadar başvuru yapılmalı. Başvuru yapanlar, 2.000 TL hediye almaya hak kazanacak. Ancak belirli tutarlar arasında yapılacak peşin veya taksitli alışverişleri için Bankkart Lira verilecek. 7.500 TL-12.499 TL arasında harcama yapan müşteriler 750 TL Bankkart Lira, 12.500 TL-19.999 TL arasında harcama yapan müşteriler 1.250 TL Bankkart Lira, 20.000 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler ise 2.000 TL Bankkart Lira kazanacak.