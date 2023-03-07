Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! 25 gün içerisinde bunu yapanlara para idesi yapılacak!







Kampanya detayları ve son başvuru tarihi







Kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?

Dikkat edilmesi gereken detaylar

Hediye paralar müşterilere anında yüklenecek

Ziraat Bankası, müşterilerine hediye nakit para sunan yeni bir kampanya başlattı. Banka, Ziraat Bankası kartına sahip müşterilerin hediye parayı almak için kampanyaya katılabileceğini duyurdu.Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruya göre 1 Mart'ta başlayan kampanya 31 Mart'a kadar devam edecek. Banka, müşterilerin QR ödeme kullanarak 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak kampanyaya katılabileceğini belirtti. Her 100 TL ve üzeri alışveriş için müşterilere 10 TL, toplamda ise 100 TL Bankkart Lira hediye nakit verilecek.Müşteriler Bankkart Mobil ve Ziraat Mobil ile POS'tan QR ödeme kullanarak 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak kampanyaya katılabilir. Aynı iş yerinden aynı gün içerisinde sadece ilk yapılan işlem kampanyaya dahil edilecek. Kampanya süresi boyunca alışverişler peşin veya QR ödeme ile taksitli olarak yapılabilecek.Müşterilerin QR ile ödeme yapabilmeleri için QR ile ödeme yapacaklarını görevliye bildirmeleri gerekir. Kampanyadan kazanılabilecek maksimum Bankkart Lira tutarı 100 TL. Kampanya sadece Bireysel Bankkart müşterileri için geçerli. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Free ürünleri ile yapılan işlemler kampanya dışı.Kampanya koşullarını yerine getiren müşterilere Bankkart Liraları anında yüklenecek. İptal, iade, Bankkart Lira kullanım ve nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek. Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değil. Kampanya süresi içerisinde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacak. Kumbarada yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç kaydedilecek.