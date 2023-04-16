Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! 500 TL bayram harçlığı yollanacak: Hemen katılın

Ziraat Bankası, bayram öncesi müjde verdi ve müşterilerinin 500 TL alabileceğini duyurdu. Kampanya koşulları, Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik düzenli olarak kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bayram öncesinde de yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Bu kampanyalar sayesinde müşteriler ayrıcalıklardan faydalanabiliyorlar.
BAŞVURULAR NASIL OLACAK?
Yaklaşan bayram öncesi bankalar müşterilerine çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. Ziraat Bankası da bu kapsamda Nisan ayı boyunca yapılan alışverişlerde 500 Lira hediye puan verileceğini duyurdu. Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası'nın Bankkart anlaşması bulunan beyaz eşya mağazalarında tek seferde yapılan 5 bin Lira ve üzeri alışverişlerde 250 Lira banka kartı kazanma fırsatı sunduğu duyuruldu. Toplamda 500 kişi bu kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyaya sadece 1-30 Nisan tarihleri arasında başvuru yapmak mümkün olacak. Bu başvurular Bankkart mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, BESYA yazarak 4757'ye mesaj göndererek de kampanyaya katılmak mümkün olacak.
500 TL DEĞERİNDE BANKKART LİRA
Ziraat Bankası, bayram öncesi müşterileri için bir kampanya düzenliyor. Beyaz eşya satan üye işletmelerde Bankkart ile tek seferde 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde, müşterilere 250 TL olmak üzere toplamda 500 TL Bankkart lira kazanma fırsatı sunuluyor. Bu kampanyaya Bireysel Bankkart, Bankkart Başak ve Bankkart Business kart sahipleri katılabilirler. Kampanya süresince en fazla kazanılabilecek Bankkart lira tutarı 500 Lira olarak belirlendi. Katılımcıların kampanya şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Ayrıca, yapılan harcamalarda Bankkart kredi özelliği ve banka kartı özelliği kullanılabilecektir. Detaylı bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kampanya koşullarına göz atabilirsiniz.