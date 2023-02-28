Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat: Bu işlemi yapanlara 2000 TL hediye edilecek







ZİRAAT BANKASI 2000 TL KAMPANYASI







Bankalar arasında kampanya yarışı hız kesmeden devam ederken yeni bir duyuru da Ziraat Bankası'ndan geldi. Peki Ziraat Bankası 2000 TL kampanyası nedir? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ziraat Bankası tarafından düzenlenen yeni kampanya duyurusuna göre müşteriler 2 bin TL kazanç sağlayabilecek. Kampanya kapsamında tatil alışverişlerini tatilbudur.com adresinden yapan müşteriler için 2 bin TL ödeme yapılacak. Ziraat Bankası Bankkart kullanan müşteriler tek seferde 7 bin 500 TL ve 12 bin 500 TL arasında taksitli veya peşin alışveriş yapan müşteriler 750 TL, tek seferde 12 bin 500 TL ve 20 bin TL arası taksitli veya peşin alışveriş yapan müşteriler 1.250 TL, tek seferde 20 bin TL üzeri taksitli veya peşin alışveriş yapan müşteriler 2 bin TL ödeme alacak.Kampanya 28 Şubat tarihinde sona erecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin öncelikle SMS ile katılım sağlamaları gerekiyor. Kampanyaya katılmak için 4757 numarasına TATILBUDUR yazıp mesaj gönderilmesi gerekiyor. Kampanyaya katılıp ödeme almaya hak kazanan müşterilerin hediyeleri 7 Mart 2023 tarihine kadar hesaplarına yüklenecek ve en geç 10 Nisan tarihine kadar harcanması gerekecek. 10 Nisan tarihine kadar harcanmayan Bankkart Liralar iade alınacak. Kampanyaya uçak bileti alımları dahil edilmeyecek.