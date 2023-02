Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Bunu yapan 250 TL para alacak!







250 TL BANKKART LİRA ZİRAAT BANKASI’NDAN

Harcadıkça kazanabileceğiniz kampanyaların adresi belli.Şubat ayına girmemizle birlikte Ziraat Bankası yeni kampanyasını ilan etti. Yeni kampanya ve koşullarının detayı Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Müşterilerine toplamda 250 TL Bankkart Lira vereceğini duyurdu. İşte Ziraat Bankası tarafından yapılan kampanyanın detayları…Ziraat Bankası içinde bulunduğumuz Şubat ayında 250 TL Bankkart Lira vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası resmi internet adresinden kampanyanın detayları hakkında bilgiler verilmeye devam ediliyor. Buna göre Ziraat Bankası kampanya detaylarına dair “Şubat ayına özel her 500 TL ve üzeri alışverişinize 50 TL toplamda 250 TL Bankkart Lira!” kampanya kapsamında “Bankkart’ınız ile anlaşmalı giyim, aksesuar, kuyum, saat, çiçek ve kozmetik üye işyerlerimizde tek seferde yapacağınız her 500 TL ve üzeri alışverişinize 50 TL toplamda 250 TL Bankkart Lira verilecektir” ifadelerine yer verdi. Ziraat Bankası resmi internet adresinde yapılan duyuruya göre, kampanyanın Şubat ayı için gerçekli olduğu ve Şubat ayının son günü 28’inde biteceği belirtildi. Kampanyaya dahil olmak isteyen vatandaşların, Bankkart ve Bankkart Mobil üzerinden internet aracılığı ile başvuru yapılabileceği gibi aynı zamanda telefonlardan SUBAT250 yazıp 4757 adlı numaraya SMS yollayarak da başvuru yapması gerekmektedir. Ancak kampanya koşulları arasında, bu kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin alışveriş yapmadan önce yukarıda bahsedilen mecralardan başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Kampanyaya katılım sağlanmasıyla birlikte, kampanyanın süresi boyunca Bankkart’ları ile birlikte anlaşmalı aksesuar, çiçek, kozmetik, saat, kuyum ve giyim üye işyerlerinde tek seferde yapacakları her 500 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, toplamda ise 250 TL Bankkart Lira’ya sahip olacakları belirtildi.Öte yandan yapılacak olan alışverişlerin Bankkart anlaşmalı üye iş yerlerinden yapılası ve Bankkart POS kullanılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yapılan harcama tutarının Bankkart’ın banka kartı ve kredi kartı özelliği bulunan kartlardan yapılması gerektiğinin de altı çizilmekte. Ziraat Bankası kampanyası kapsamında ayrıca, Bankkart Lira verilecek harcamaların taksitli veya peşin ödeme ile gerçekleştirilebileceği fakat aynı gün aynı işyerinden sadece tek bir sefer yapılan işlemin kabul edileceği belirtilmekte. Ayrıca kampanyaya katılan müşterilerin kampanya devam ettiği süre boyunca en fazla 250 TL Bankkart Lira kazanabilecektir.