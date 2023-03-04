Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Son gün yaklaştı: O tarihe kadar yapılması şart







ZİRAAT BANKASI BANKKART LİRA KAMPANYASI







Ziraat Bankası müşterileri için sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Banka yeni bir kampanya daha başlattı ve para hediyesi verileceği duyuruldu. Peki Ziraat Bankası kampanyasına nasıl katılım sağlanır? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ziraat Bankası tarafından açıklanan kampanyaya göre 31 Mart tarihine kadar katılım sağlanabilecek. Kampanyada ilk kez ek kart sahibi olan vatandaşların ek kartlarıyla tek seferde 100 TL ve üzeri yaptıkları harcamalar için 100 TL, toplam 3 ek kart için 300 TL Bankkart Lira hediyesi verilecek. Kampanyadan sadece ilk kez ek kart alan müşteriler faydalanabilecek. Bütün başvuru kanallarından yapılan ek kart başvuruları geçerli sayılacak. Ek kartı olan vatandaşların tek seferde ek kart ile yaptıkları 100 TL ve üstü alışverişler için 100 TL ödeme yapılacak. Bir müşteri en fazla 3 ek kart başvurusu yaparak Bankkart Lira kazanımı sağlayabilecek.Toplam 300 TL kazanılacak. Kampanya kapsamında peşin ve taksitli işlemler dahil olacak. Kazanılan liralar 10 Nisan tarihine kadar müşterinin kartına yüklenecek. Eğer ek kart 6 ay içinde iptal edilirse verilen Bankkart Liralar iade alınacak. Kampanya öncesinde ek kartı olan ve kampanya dönemi içinde ek kart yenilemesi yapan müşteriler kampanyadan faydalanamayacak. Sanal kart başvuruları, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business kartları kampanyaya dahil olmayacak. İade, iptal, Bankkart Lira kullanımı, nakit çekim işlemi, karta para yükleme işlemi kampanyaya dahil olmayacak. Kampanya dönemi içinde iade işlemi yapılırsa verilen Bankkart Liralar geri alınacak, eğer Bankkart Lira müşteri tarafından harcanmış olursa mevcut karta borç olarak yansıtılacak.