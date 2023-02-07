Finans
07 Şubat 2023 - 09:45

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar müjde! Çalışana emekliye 10.000 TL!

Ziraat Bankası, Şubat ayı boyunca geçerli kampanyasıyla milyonlarca kişiye faizsiz taksitli nakit avans ve hediye bankkart TL müjdesi sundu. Bu, eşten veya dosttan borç para istemek zorunda kalanlar için büyük bir haber olacak!

Finans
07 Şubat 2023 - 09:45
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Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar müjde! Çalışana emekliye 10.000 TL!
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Ziraat Bankası, Şubat ayı boyunca geçerli kampanyasıyla milyonlarca kişiye faizsiz taksitli nakit avans ve hediye bankkart TL müjdesi sundu. Bu, eşten veya dosttan borç para istemek zorunda kalanlar için büyük bir haber olacak!

ZİRAAT BANKASI BANKAMATİK KARTI VE HESABI OLANLAR DİKKAT! 10.000 TL PEŞİN ÖDENECEK! EMEKLİ VE ÇALIŞALAR İÇİN ZİRAAT BANKASI 10.000 TL PARA VERİYOR

Ziraat Bankası, Şubat ayına özel, yeni kampanyasını paylaştı. "Ziraat Mobil" üzerinden müşterilere özel olarak verilen "Ziraat'ın Avantajlarından Faydalanın" sloganıyla başlatılan kampanya ile, cep telefonlarına Ziraat Mobil uygulamasını indiren ve ilk defa Ziraat Bankası müşterisi olanlara 10.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans çekme fırsatı oluşturuluyor. Ayrıca, Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile 500 TL ve üstündeki alışverişlerde 25 TL ve toplamda 150 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı da sunuluyor.



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