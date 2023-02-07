Ziraat Bankası, Şubat ayı boyunca geçerli kampanyasıyla milyonlarca kişiye faizsiz taksitli nakit avans ve hediye bankkart TL müjdesi sundu. Bu, eşten veya dosttan borç para istemek zorunda kalanlar için büyük bir haber olacak!
Finans
07 Şubat 2023 - 09:45
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar müjde! Çalışana emekliye 10.000 TL!
Ziraat Bankası, Şubat ayı boyunca geçerli kampanyasıyla milyonlarca kişiye faizsiz taksitli nakit avans ve hediye bankkart TL müjdesi sundu. Bu, eşten veya dosttan borç para istemek zorunda kalanlar için büyük bir haber olacak!
Finans
07 Şubat 2023 - 09:45