Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde! Hemen bu işlemi yapın: 2000 TL hesabınıza yatırılacak!

Bankalar arasında en çok kampanya yapanlardan biri olarak bilinen Ziraat Bankası'ndan yine yüz güldürecek bir haber geldi. Peki 2000 TL kampanyası şartları nedir? Nasıl katılım sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 2 BİN TL KAMPANYASIZiraat Bankası tarafından son yapılan haberlere göre 31 Mart tarihine kadar şartları yerine getiren müşteriler 2 bin Bankkart Lira kazanacak. Bankanın kampanyasından faydalanmak için TatilSepeti üzerinden alışveriş yapmak gerekiyor. Kampanya kapsamında 7 bin 500 TL ve 12 bin 500 TL arasında taksitli ya da peşin alışveriş yapan müşteri 750, 12 bin 500 TL ve 20 bin TL arasında taksitli ya da peşin alışveriş yapan müşteri 1.250, 20 bin TL ve üzeri taksitli ya da peşin alışveriş yapan müşteri 2 bin Bankkart Lira kazanacak. Ziraat Bankası müşterileri kampanyaya mobil uygulama, internet bankacılığı ve SMS yoluyla başvuru yapabilecek.
SMS yoluyla başvuru yapacak vatandaşların 4757 numarasına TATİLSEPETİ yazarak göndermeleri gerekiyor. Kampanyadan faydalanabilmek için ilk olarak katılım sağlanması gerekiyor. Katılım sağlamadan yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmiyor. Aynı zamanda alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması da gerekiyor. Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liralar 10 Nisan tarihine kadar hesaplara geçiyor. 17 Mayıs tarihine kadar kullanılmayan Bankkart Liralar iade alınıyor. Müşteri en fazla 2 bin Bankkart Lira kazanabilecek ve tek seferde yapılan alışverişler için kazanım sağlanacak. Kampanya kapsamında ön ödemeli başvurular için en az 7 bin 500 TL ödeme yapılması gerekiyor. Kampanya kapsamında yurt içi ve yurt dışı tatil turları dahil olacak ancak yurt içi ve yurt dışı bilet alımları kampanyaya dahil edilmeyecek.