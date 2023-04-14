Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde! Telefonunuzdan sadece bir SMS gönderin: 150 TL para iadesi hesaplara yatırılacak!







ZİRAAT BANKASINDAN 150 TL HEDİYE







Ziraat Bankası üzerinden dijital ortamlardan yapılan harcamalarla beraber müşterilere sürekli kaliteli hizmet sağlamak adına imkanlar verildi. Sanal ortam harcamalarında bulunacak kişiler daha indirimli ürün almak için neler yapılmadı gerektiği araştırıldı. Bankanın en çok istemiş olduğu durumlardan birisi de indirim fırsatlarından çoğu kişinin yararlanması oldu. Ziraat Bankasının alışveriş sonrasına verilecek 150 TL hediye para kampanyasında son başvuru tarihi ise 30 Nisan olarak açıklandı.Online olarak yapılan harcamaları kapsayan kampanyada bankanın giyim ve aksesuar harcamalarında 150 TL hediye verilecektir. Bununla beraber giyim ve aksesuar satın alımlarında 150 TL kazanma imkanına sahip olarak imkan sunulur. Ziraat Bankası giyim ve aksesuar harcamalarında daha indirimli olmasıyla sektör üzerinde ki indirimler hediye olarak hesaplarda yerini alır. Sanal ortamda üzerinden yapılacak olan alışverişlerde bankaya ait olan bakkart kullanarak hemen ardından hediye paranızı kazanırsınız. En az 400 TL ve üzeri limitli olacak şekilde alışveriş yapanlar hediye para kazanabilir.