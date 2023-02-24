Ziraat Bankası'nda hesabınız varsa aman dikkat! SMS ile başvurana 2000 TL'si geri verilecek!







ZİRAAT BANKASI YENİ KAMPANYA







Müşterilerin alışverişlerinde avantajlı şekilde yapabilmeleri için bankalar kampanya konusunda adeta yarışıyor. Peki Ziraat Bankası alışveriş kampanyası nedir? Katılım şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre müşterilerin Bankkart ile yaptıkları TatilBudur alışverişlerinden kazanım sağlayabileceği yeni bir kampanyaya imza atıldı. Kampanya kapsamında TatilBudur üzerinden yapılan 7 bin 500 TL ve 12 bin 500 TL alışverişlerde 750 Bankkart Lira, 12 bin 500 ve 20 bin TL arasındaki alışverişler için 1.250 Bankkart Lira, 20 bin TL ve üstünde alışveriş yapan müşterilere 2 bin Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanya süresi 4 Şubat ve 28 Şubat arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler mobil uygulama, internet bankacılığı ve SMS üzerinden katılım sağlayabilecek.SMS ile katılmak isteyen müşteriler 4757 numarasına TATILBUDUR yazarak mesaj göndererek katılım sağlayabiliyor. Kampanyadan faydalanabilmek için alışveriş yapılmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir. Kampanya dahilinde Bankkart Lira kazanabilmek için Bankkart POS cihazlarından alışveriş yapmak gerekiyor. Kazanılan liralar 7 Mart tarihinde hesaplara geçecek ve 10 Nisan tarihine kadar kullanım hakkı verilecek. 10 Nisan tarihine kadar kullanılmadığı tespit edilen Bankkart Liralar 11 Nisan tarihinde iade alınacak. Bir müşterinin kazanabileceği en fazla Bankkart Lira tutarı 2 bin TL olarak belirlendi. Uçak bileti alışverişleri kampanyaya dahil olmayacak. Ek kart ile yapılmış olan harcamalar da dahil olacak. Kampanyadan faydalanmak için bireysel kart ile alışveriş yapmak gerekecek. Ön provizyon işlemleri ve Bankkart Başak, Bakkart Business, ücretsiz Bankkart, ve Bankkart Lira kullanımları kampanyaya dahil olmayacak. Alışveriş iptal ya da iade edilirse Bankkart Liralar iade alınacak.