Ziraat Bankası'nda vadeli vadesiz hesabı olanlar dikkat! 10 gün içerisinde yapmanız gerekiyor: Banka duyurdu

Ziraat Bankası, banka hesabı olan müşterileri için önemli bir kampanya duyurusu yaptı.
16 Mart tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya ile banka müşterileri, ihtiyaç kredisi kullanarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Başvuru şartlarına uygun olan bireysel müşteriler, 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. kredi kullanımı için belirlenen vadelerden biri olan 36 ay seçeneği, ödemelerin daha uzun vadede yapılmasını sağlayacak. Ayrıca, banka tarafından belirlenen düşük faiz oranları sayesinde müşteriler, avantajlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurmak isteyen müşteriler, bankanın internet şubesi üzerinden veya banka şubelerinden kolayca başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında müşterilerden gelir belgesi, kimlik belgesi ve diğer gerekli belgeler talep edilebilir. Başvurunun sonucu, müşterilerin kredi skorlarına ve banka tarafından belirlenen kriterlere göre değişebilir.
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşteriler, nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler. Kredi kullanımı için belirlenen faiz oranları, müşterilerin ödemelerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak. Ayrıca, banka tarafından belirlenen ödeme planları ve vade seçenekleri sayesinde müşteriler, kredilerini daha rahat bir şekilde geri ödeyebilecekler.