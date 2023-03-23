Ziraat Bankası'nda vadeli vadesiz hesabı olanlar dikkat! Hemen bunu yapmanız gerekiyor: Hesabınızdaki tüm para buhar olabilir!













ZİRAAT BANKASI DUYURDU

Son dönemde kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da zamanaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası'nda hesabı olan kişilerin ödemeleri geciktiği takdirde, bunlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarılır.Ziraat Bankası bu listeyi yayınlayarak son başvuru tarihini açıkladı. Bankanın son açıklamasına göre vatandaşların 15 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Aksi takdirde listelenen hesaplardaki paralar sıfırlanacak.Ziraat Bankası tarafından yapılmış olan bildirim aşağıdaki gibidir: “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.” 1 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 8 inci maddesi uyarınca bankalar, Şubat ayının başından itibaren dört ay içinde süresi dolan mevduatların, emanetlerin ve alacakların bir listesini web sitelerinde yayınlamalıdır. SON BAŞVURU TARİHİ 15 HAZİRAN Süresi dolmuş hesaplar listesinde bilgileri bulunan müşterilerimizin 15 Haziran 2023 mesai saati sonuna kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile gelmemesi durumunda süresi dolan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasaya göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir. 2023 yılı Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler sorgulaması yapmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası web sitesi üzerinden işlemi tamamlayabilirler.