GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:09

Ziraat Bankası'ndan aylık internet kampanyası! Tek şart Ziraat Mobil uygulaması

Ziraat Bankası tarafından yapılan bir açıklamada, Türk Telekom faturalı hatta sahip olan banka müşterilerine internet kampanyası hazırlandığı duyuruldu. Kampanya katılmak içinse için ise tek şart Ziraat Mobil yollamasını kullanmak.

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ziraat Bankası'ndan aylık internet kampanyası! Tek şart Ziraat Mobil uygulaması


Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından bir tanesi olan Ziraat Bankası, banka müşterileri için bir kampanya hazırladığını açıkladı. Türk Telekom faturalı hattına sahip olan tüm banka müşterilerine aylık internet hediyesi verecek olan Ziraat Bankası, kampanyaya katılım şartları hakkında detayları da paylaştı.

Otomatik ödeme talimatına aylık 2 GB internet hediye

Ziraat Bankası'ndan aylık internet kampanyası

Ziraat Bankası'nın hazırladığı yeni kampanya ile ilgili yaptığı açıklamasında, kampanya ile ilgili detayları ve kampanya katılım şartlarını da paylaştı. Bankaya otomatik fatura ödeme talimatı bildirimi yapan Türk Telekom mobil bireysel faturalı müşterileri, bu talimatın ardından tek seferlik aylık 2 GB internet hediyesi kazanabilecekler.



Kampanyaya katılım sağlayabilmek için banka sadece tek şart sunuyor. Bankanın kampanyasından faydalanabilmek için müşteriler cep telefonlarına Ziraat Mobil uygulamasını indirerek internet bankacılı kanalından başvuru yapmalarını istiyor. Ziraat Mobil uygulamasını indiremeyen banka müşterileri dilerlerse ATM ve Telefon Bankacılığı ile faturalarına otomatik ödeme talimatı da verebiliyor.

Kampanyaya katılmak için de son tarih ise 31 Aralık 2022..

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Son Haberler
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var mı? FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer? FAST para gönderimi adımları
FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var...
Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!
Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte müjdesi!
Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte...
Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı
Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de eklendi
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de...
Kerimcan Durmaz’dan kötü haber! Kerimcan Durmaz konser dönüşü kaza yaptı
Kerimcan Durmaz’dan kötü haber! Kerimcan Durmaz konser dönüşü...
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca hemen başvurun! Hesaplara para gelecek!
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca...
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl okunur? İhlas Suresi hakkında merak edilenler
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl...