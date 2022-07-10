Ziraat Bankası'ndan aylık internet kampanyası! Tek şart Ziraat Mobil uygulaması







Otomatik ödeme talimatına aylık 2 GB internet hediye











Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından bir tanesi olan Ziraat Bankası, banka müşterileri için bir kampanya hazırladığını açıkladı. Türk Telekom faturalı hattına sahip olan tüm banka müşterilerine aylık internet hediyesi verecek olan Ziraat Bankası, kampanyaya katılım şartları hakkında detayları da paylaştı.Ziraat Bankası'nın hazırladığı yeni kampanya ile ilgili yaptığı açıklamasında, kampanya ile ilgili detayları ve kampanya katılım şartlarını da paylaştı. Bankaya otomatik fatura ödeme talimatı bildirimi yapan Türk Telekom mobil bireysel faturalı müşterileri, bu talimatın ardından tek seferlik aylık 2 GB internet hediyesi kazanabilecekler.Kampanyaya katılım sağlayabilmek için banka sadece tek şart sunuyor. Bankanın kampanyasından faydalanabilmek için müşteriler cep telefonlarına Ziraat Mobil uygulamasını indirerek internet bankacılı kanalından başvuru yapmalarını istiyor. Ziraat Mobil uygulamasını indiremeyen banka müşterileri dilerlerse ATM ve Telefon Bankacılığı ile faturalarına otomatik ödeme talimatı da verebiliyor. Kampanyaya katılmak için de son tarih ise 31 Aralık 2022..