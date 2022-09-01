Ziraat Bankası'ndan balıkçılara yüzde 13.5 oranlı kredi olanağı

Sarıyer Kireçburnunda bulunan Balıkçı Barınağı'na giden ve burada düzenlenen 'Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düzenlenen programda bir konuşma yaptı. Bakan Kirişçi konuşmasında, balıkçı vatandaşlara müjdeli bir haber paylaştı.
"Yüzde 13,5 oranında kredi olanağı"
Bakan Vahit Kirişçi, akaryakıt ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerini henüz almadıklarını fakat balıkçı vatandaşların bu zor günlerinde yanlarında olmak istedikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün gündemde olan politika faizi olarak belirlenen yüzde 13,5 oran üzerinden balıkçılara kredi olanağı sağlandığını bildirdi. Konuşmasının devamında kredi imkanı hakkında detayşar veren Bakan Kirişçi, Ziraat Bankası tarafından balıkçılara sunulacak olan işletme kredisi desteğinin 1 Eylül tarihinden itibaren başlayacağı bilgisini paylaştı.