EKONOMİ
01 Eylül 2022 - 01:19

Ziraat Bankası'ndan balıkçılara yüzde 13.5 oranlı kredi olanağı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, balıkçılık sezonun açılması ile birlikte balıkçılık yapan vatandaşlara çok sevinecekleri müjdeli bir haber paylaştı. Bakan Kirişçi, Ziraat Bankası'nın balıkçılara yüzde 13.5 oranlı kredi olanağı sağladığını duyurdu.

EKONOMİ
01 Eylül 2022 - 01:19
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Ziraat Bankası'ndan balıkçılara yüzde 13.5 oranlı kredi olanağı


Sarıyer Kireçburnunda bulunan Balıkçı Barınağı'na giden ve burada düzenlenen 'Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düzenlenen programda bir konuşma yaptı. Bakan Kirişçi konuşmasında, balıkçı vatandaşlara müjdeli bir haber paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

"Yüzde 13,5 oranında kredi olanağı"



Bakan Vahit Kirişçi, akaryakıt ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerini henüz almadıklarını fakat balıkçı vatandaşların bu zor günlerinde yanlarında olmak istedikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün gündemde olan politika faizi olarak belirlenen yüzde 13,5 oran üzerinden balıkçılara kredi olanağı sağlandığını bildirdi.

Konuşmasının devamında kredi imkanı hakkında detayşar veren Bakan Kirişçi, Ziraat Bankası tarafından balıkçılara sunulacak olan işletme kredisi desteğinin 1 Eylül tarihinden itibaren başlayacağı bilgisini paylaştı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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