Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanlar dikkat! İlk kez açıklandı: Artık ödenmeyecek

Türkiye'de binlerce emekli, Ziraat Bankası'ndan maaş alıyor. Ancak, Ziraat Bankası'nın emekli müşterilerine sağladığı bazı avantajların farkında olmayabilirsiniz. Ziraat Bankası internet sitesinde yer alan bilgilere göre, emekli müşterilere özel avantajlar mevcut. Emekli vatandaşlar bu avantajlardan haberdar olmak isteyebilirler.
Ziraat Bankası'ndan emekli aylığı alanlar için sağlanan avantajlar oldukça cazip. Emeklilere özel ATM günlük para çekme limiti sayesinde, tüm maaşınızı aynı günde ATM'den çekebilirsiniz. Ayrıca, emekli maaş hesabınız için herhangi bir hesap işletim ücreti ödemezsiniz. Size özel kredi faiz oran ve komisyonları ile tüm ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz ve kredi taksitlerinizi maaş döneminize/sıklığına göre ödeyebilirsiniz. Bu avantajlar sayesinde, Ziraat Bankası'ndan emekli aylığı alanlar finansal olarak daha rahat bir hayat sürebilirler.