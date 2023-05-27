Ziraat Bankası'ndan emeklilere iyi haber! Paraya ihtiyacı olana dev hizmet: Hewmen başvurun

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alanlara yönelik yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya ile banka, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı hedefliyor. Düşük faizli kredi imkanı sunan Ziraat Bankası, emekli müşterilerine finansal açıdan kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Detaylı bilgileri öğrenmek ve başvuru yapmak için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi, şubeleri veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Bu kampanya, emekli bireylerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için cazip fırsatlar sunarak onlara ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.
KAMPANYA BAŞVURU DETAYLARI
Ziraat Bankası, emeklilere yönelik nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, başvurusu onaylanan emeklilere 71 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı sunulacak. Başvuruların internet bankacılığı üzerinden online olarak yapılabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada, emeklilerin maddi sıkıntılarla uğraşmalarını engellemek ve nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla kredi verileceği vurgulandı. Bu sayede emekliler, finansal açıdan rahat bir nefes alabilecekler. Kampanyaya başvuran vatandaşlar için ödemelerin kolaylıkla gerçekleştirileceği ifade edildi. Kimlikleriyle Ziraat şubelerine başvuranlar, başvuruları onay aldıktan hemen sonra krediyi şubelerden çekebilecekler. Ayrıca, emeklilere özel düşük faizli kredi ile 71 bin TL'ye kadar ödeme yapılabileceği belirtildi. Bu kampanya, emeklilere finansal destek sağlamak ve mali açıdan rahatlatmak amacıyla tasarlanmıştır. Detaylı bilgileri öğrenmek ve başvuru yapmak için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi veya şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.