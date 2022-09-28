Ziraat Bankası'ndan ilan: 1500 servis görevlisi alınıyor! Son başvuru tarihi 16 Ekim..

Ziraat Bankası personel alımı genel hususlar

Adaylardan istenen şartlar

Ödeme ve başvuru yöntemi

Sınav daveti

Yazılı Sınav

Ziraat Bankası tarafından yapılan bir açıklamada Türkiye geneline 1500 servis görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda alım yapılacak personellerin gişe memuru olarak görevlendirileceğine yer verildi. Ziraat Bankası'nın 1500 gişe personeli alımı ilanına ilişkin duyuru aşağıdaki gibidir. "Ülke genelinde 1.500 Servis Görevlisi istihdam edilerek şubelerimize yerleştirilecektir. Servis Görevlisi unvanına sahip personel, Banka ürünlerinin tanıtımını, satışını ve operasyon işlemlerini yaparak müşterilerimize etkin bir şekilde hizmet verecektir. Alım yapılacak personeller en az 6 ay şube bankolarında banko asistanı görevinde çalışacaklardır. Daha sonrasında boşluk olması durumunda yeteneklerine göre pazarlama veya operasyon alanlarında çalışmaya devam edebilecekler."- Servis görevlisi unvanına sahip personel şubelerimizde yerel olarak istihdam edilmekte olup, belirlenen illerde ve bağlı oldukları ilçelerde ikamet eden adaylar tercih edilmektedir. - Adaylar, EK-1 Ziraat Bankası servis görevi yapılacak olan illerden yalnızca bir ili seçebilirler. Adayın atanacağı şube banka tarafından belirlenir. - Mülakatı geçen adaylar, atandıkları sektörde en az üç yıl çalışmış olmalıdır. Hiçbir aday, hiçbir koşulda üç yıl süreyle görev değişikliğini talep edemez. Adayların başvuru yaparken bu hususları göz önünde bulundurmaları ve çalışmak istedikleri durumu buna göre seçmeleri gerekmektedir. - Sınav iki aşamada gerçekleştirilir: yazılı sınav ve mülakat. - Yazılı sınav; İstanbul Üniversitesi tarafında uygulanacak ve 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsung, Sivas, Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecek. - Üniversite, gerekirse sınav yerlerini önceden ilan edebilme hakkında sahiptir. - Mülakat süreci Banka tarafından yürütülecek.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 2. 1 Ocak 1992'den sonra doğmuş (18 yaşında veya daha büyük) olması 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde sayılan haklardan mahrum edilmesi 4. Zimmet, anlaşmazlık, zimmete para geçirme, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, karalama, iflas ve kaçakçılık, kamu ihale ve satın almalarında gizli anlaşma, kara para aklama, devlet sırlarını ifşa etme, vergi kaçırma veya teşebbüs veya müdahil olma gibi utanç verici veya onur kırıcı suçlardan hileli olarak kaçınma vergi kaçırmada hükümlülüğü bulunmaması 5. Bankacılık Kanunu kapsamında banka faaliyetlerini yasaklamaması 6. Yurt içinde ve yurt dışında kesintisiz çalışmayı engelleyebilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmamak (Sağlık Bakanlığı'nın resmi raporları ile kanıtlanır) 7. Askerlik hizmetini tamamlamış veya erteleyen veya askerlik hizmetinden muaf olması 8. Yazılı sınava girecek adayların, Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans derecelerinden veya yabancı bir üniversitenin ilgili makamlarınca eşdeğerliği kabul edilen bir üniversiteden diploma almış veya yurtdışında eğitim görüyor olmaları gerekir. Geçen yıl Şubat 2023'ten sonra mezuniyet belgesi ibraz edilmesi şartıyla.. 9. Daha öncesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hizmet Görevlisi Giriş Sınavı mülakatında elenmemiş olması.Adaylar başvurularını 30 Eylül 2022 - 16 Ekim 2022 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'ne ait resmi '' internet adresinde üye girişi yapmak suretiyle yapabilirler. Adayların "Sınav İstek Formu"nu doldurmaları ve son altı ay içinde çekilmiş vesikalık bir JPEG fotoğrafını sınav istek formuna eklemeleri gerekmektedir. Fotoğrafsız veya özelliksiz ürünler kabul edilmeyecektir. Sınava kayıt yaptıran adaylar, üniversitenin belirlediği 330 TL sınav ücreti öderler. Ödeme, ÜNİVERSİTE web sitesiüzerinden sınav kaydı sırasında kredi/banka kartı ile yapılacaktır. Üniversite düzenlemeleri nedeniyle diğer kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.Adaylar, sınava tercih ettikleri bir sınav merkezinde sınava girecekler. Başvuruları kabul edilmiş olan adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 31 Ekim 2022 Pazartesi günü itibariyle İstanbul Üniversitesi'ninadresi üzerinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabilirler.Yazılı sınav, ilanı yapılan sınav merkezlerinde 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00'da başlayacak ve sınav çoktan seçmeli test olarak gerçekleştirilecek.