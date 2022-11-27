EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 07:17

Ziraat Bankası'ndan kredi kartı olanlar! 30 Kasım'a kadar 250 TL alabilirsiniz

Ziraat Bankası tarafından yapılan kampanya duyurusuna göre, şartları taşıyan müşterilere 250 TL ödeme yapılacak. Kampanya detayları haberimizin devamında yer alıyor.

EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 07:17
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Ziraat Bankası'ndan kredi kartı olanlar! 30 Kasım'a kadar 250 TL alabilirsiniz


Devletin bankası Ziraat Bankası Kasım ayı için yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Kampanya için son günlere yaklaşılırken Bankkart kullanıcılarını sevindirecek gelişmeler yaşanıyor. Kampanya kapsamında müşterilerin 250 TL’ye kadar Bankkart lira kazanma imkanı bulunuyor. Son katılım tarihi 30 Kasım olarak belirlenirken kampanyanın detayları haberimizin devamında yer alıyor.

Bankkart kullananlara 250 TL!

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden kampanyaya ilişkin detaylar duyuruldu. Buna göre kampanya 7 Kasım 2022 tarihinde başlamıştı ve son katılım tarihi de 30 Kasım’da sona erecek. Kampanya şartlarını yerine getiren tüm Bankkart müşterileri bu ayrıcalıklardan yararlanabilecekler.



Kampanya; Bankkart ile anlaşmalı e-ticaret üye işyerlerinin Bankkart POS’undan tek seferde yapılan 500 TL ve üzeri her alışverişe 50 TL, toplamda 250 TL Bankkart lira verilecek. Bu liraları kazanabilmek için alışverişlerin üye işlerinden ve Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekiyor.

Kampanyaya aynı gün aynı iş yerinden yapılan harcamaların yalnızca bir tanesi kapsam dahilinde olmaktadır. Burada önemli olan nokta, ilk harcama yapılmadan önce kampanyaya katılım sağlanması oluyor.

Bankkart lira kampanyasına katılmak isteyen müşteriler, Bankkart Mobil uygulamasında ilgili kampanyayı seçerek “ Katıl “ butonuna basmalılar. Katılım sağlamadan yapılan harcamalara puan verilmiyor.

Söz konusu harcama tutarı için Bankkart’ın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılan işlemler dikkate alınmaktadır. Bir müşteri en fazla 250 TL tutarında Bankkart lira kazanabiliyor. Öte yandan müşterilerin yapacakları alışverişlerde iade ya da iptal işlemleri uygulaması halinde hediye edilen Bankkart Liralar geri alınıyor. Eğer Bankkart kumbarasında yeterli tutar bulunmuyorsa bir sonraki ay hesap özetine borç olarak yansıtılmaktadır.

Bankkart ile 250 TL kazanmak isteyenler için son katılım tarihi 30 Kasım 2022 olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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