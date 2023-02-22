Ziraat Bankası'ndan kredi kartı olanlar dikkat! 5000 TL para yüklendi: Hemen kontrol edin

Ziraat Bankası, deprem bölgesinde yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine 5 bin TL nakit avans verirken, kredi borçlarının talebe bağlı olmaksızın 31 Mart 2023 tarihine kadar erteleneceğini açıkladı.
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Ziraat bankası tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Banka resmi web sayfası üzerinden yaptığı açıklamasında bazı vatandaşların kredi borçlarının ertelendiğini belirtti. Bunun dışında deprem bölgesine yardımların ilk günden beri sürdürüldüğü ve devam edeceği paylaşıldı. İşte desteğin detayları...
Finans
22 Şubat 2023 - 15:30
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ZİRAAT BANKASI AÇIKLAMASI İLE TÜM KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ VE 5 BİN TL NAKİT AVANS TANIMLANDI Kamu bankası Ziraat Bankası, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için önemli bir açıklama yaptı. Bankanın resmi web sayfası üzerinden yaptığı açıklamada; kredi borçlarının, taksitlerinin ve kredi kartı borçlarının talebe bağlı olmadan 31 Mart 2023 tarihine kadar ertelendiğini belirtti. Ayrıca deprem bölgesinde yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine 5 Bin TL nakit avans yüklemesi de duyurulmuştur. Kamuoyu ile paylaşılan karara göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğu kredi borçlarını, taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını faizsiz olarak erteliyor. Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimiz de bu imkândan yararlanabiliyor. 2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretleri de alınmıyor. Tarım kredileri ile ilgili olarak da kolaylıklar sağlanacağı duyuruldu. Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel müşterilerimizin ve esnaf olan şahıs firmalarının kredi borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliniyor.
ZİRAAT BANKASI AÇIKLAMASI İLE TÜM KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ VE 5 BİN TL NAKİT AVANS TANIMLANDI Kamu bankası Ziraat Bankası, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için önemli bir açıklama yaptı. Bankanın resmi web sayfası üzerinden yaptığı açıklamada; kredi borçlarının, taksitlerinin ve kredi kartı borçlarının talebe bağlı olmadan 31 Mart 2023 tarihine kadar ertelendiğini belirtti. Ayrıca deprem bölgesinde yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine 5 Bin TL nakit avans yüklemesi de duyurulmuştur. Kamuoyu ile paylaşılan karara göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğu kredi borçlarını, taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını faizsiz olarak erteliyor. Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimiz de bu imkândan yararlanabiliyor. 2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretleri de alınmıyor. Tarım kredileri ile ilgili olarak da kolaylıklar sağlanacağı duyuruldu. Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel müşterilerimizin ve esnaf olan şahıs firmalarının kredi borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliniyor.
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