Finans
22 Şubat 2023 - 15:30

Ziraat Bankası'ndan kredi kartı olanlar dikkat! 5000 TL para yüklendi: Hemen kontrol edin

Ziraat bankası tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Banka resmi web sayfası üzerinden yaptığı açıklamasında bazı vatandaşların kredi borçlarının ertelendiğini belirtti. Bunun dışında deprem bölgesine yardımların ilk günden beri sürdürüldüğü ve devam edeceği paylaşıldı. İşte desteğin detayları...

Finans
22 Şubat 2023 - 15:30
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Ziraat Bankası'ndan kredi kartı olanlar dikkat! 5000 TL para yüklendi: Hemen kontrol edin
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Ziraat Bankası, deprem bölgesinde yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine 5 bin TL nakit avans verirken, kredi borçlarının talebe bağlı olmaksızın 31 Mart 2023 tarihine kadar erteleneceğini açıkladı. 

ZİRAAT BANKASI AÇIKLAMASI İLE TÜM KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ VE 5 BİN TL NAKİT AVANS TANIMLANDI 

Kamu bankası Ziraat Bankası, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için önemli bir açıklama yaptı. Bankanın resmi web sayfası üzerinden yaptığı açıklamada; kredi borçlarının, taksitlerinin ve kredi kartı borçlarının talebe bağlı olmadan 31 Mart 2023 tarihine kadar ertelendiğini belirtti. Ayrıca deprem bölgesinde yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine 5 Bin TL nakit avans yüklemesi de duyurulmuştur. 



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KREDİ BORÇLARI FAİZSİZ OLARAK ERTELENDİ!

Kamuoyu ile paylaşılan karara göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğu kredi borçlarını, taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını faizsiz olarak erteliyor. Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimiz de bu imkândan yararlanabiliyor. 2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretleri de alınmıyor. Tarım kredileri ile ilgili olarak da kolaylıklar sağlanacağı duyuruldu. Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel müşterilerimizin ve esnaf olan şahıs firmalarının kredi borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliniyor. 

KOBİ VE ÇİFTÇİLERE 1 YIL ÖDEMESİZ, 36 AY VADELİ KREDİ DESTEKLERİ DUYURULDU!

KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturulmuş, bunların da hızla devreye alındığı belirtiliyor. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 000 TL Nakit Avans tanımlanmış. Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu alınmıyor. AFAD ve Türk Kızılayı’na Bankkart kredi kartı ile yapılan bağışların da faizsiz taksitlendirildiği bildirildi. Ziraat Bankası, deprem bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları da yapıyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderilmesinin de devam ettiği vurgulandı. Deprem bölgesindeki çalışanlar ve yakınları için de çadır ve konteyner temin edileceği açıklandı.

ZİRAAT BANKASI NEDİR?

Ziraat Bankası, Türkiye'nin en köklü ve önde gelen kamu bankalarından biridir. Banka, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanlarında faaliyet göstermektedir. 1863 yılında Osmanlı döneminde kurulan Ziraat Bankası, Türkiye'nin en eski bankalarından biridir.

Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi, hizmet ve destekler sunarak Türkiye'nin tarım politikalarını şekillendiren bir kurum haline gelmiştir. Banka, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik faaliyetlerinin yanı sıra, halka açık ve özel sektöre de hizmet sunmaktadır. Ziraat Bankası'nın ülkemizdeki ekonomik kalkınmaya katkısı oldukça büyüktür.

Ziraat Bankası, müşterilerine çeşitli bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Bunlar arasında kredi kartı, bireysel ve kurumsal bankacılık, tarım ve hayvancılık kredileri, leasing ve faktoring, internet bankacılığı, sigorta, yatırım fonları, emeklilik fonları gibi hizmetler bulunmaktadır. Ayrıca banka, Türkiye genelinde ve yurtdışında geniş bir şube ve ATM ağına sahiptir.

Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk konularında da faaliyet göstermektedir. Banka, tarım, çevre, eğitim, sağlık ve sosyal sorumluluk gibi birçok alanda projeler geliştirerek topluma katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak, Ziraat Bankası, Türkiye'nin tarım sektörüne yönelik hizmetleri yanı sıra geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan bir bankadır. Müşterilerine kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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