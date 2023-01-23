YAŞAM
23 Ocak 2023 - 23:30

Ziraat Bankası'ndan maaş alanlar dikkat! İnternetten hemen yapmanız gerekiyor: Hakkınız elden gidebilir!

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alanların yüzlerini güldürecek gelişme geldi. Müşterilere 30 bin TL kadar ödeme yapılacağı haberi verilirken şartlar ve başvur detayları ise paylaşıldı. Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden gerekli bilgiler verilirken tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
23 Ocak 2023 - 23:30
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Ziraat Bankası'ndan maaş alanlar dikkat! İnternetten hemen yapmanız gerekiyor: Hakkınız elden gidebilir!
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Kamu bankalarının en köklü olanı Ziraat Bankası müşterilerine müjdeli haberi verdi. Web sitesi ve sosyal medya üzerinden yayınlanan kampanya bilgilerine bakılarak banka şartları açıklandı. 30 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanılabilirken gelir belgesi ve kefil şartı aranmıyor. Banka tarafından açıklanan kampanyadan yararlanmak isteyenler nereden ve nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı. İşte 30 bin TL ödeme için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır.

Ziraat bankası 30 bin tl kredi

30 BİN TL ÖDEME BAŞVURULARI



Emekli vatandaşlar meclis onayını alarak vatandaşların kullanabileceği imkanlar sunmaya devam ederken kredi başvuruların devlet destekli ve düşük faiz oranları imkan sunuluyor. Başvuru yapmak isteyenler ise Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunabilir. 36 ay vade ve 30 bin TL'lik nakit kredi sahibi olabilmek için şubelere gitmeye gerek kalmadı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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