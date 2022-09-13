Ziraat Bankası'ndan müşterilerine büyük jest! Başvuran herkes bu kampanyadan yararlanacak! Son tarih 22 Eylül







Kampanyaya katılan herkese 750 TL verilecek!







Ziraat Bankası "TATİLSEPETİ KAMPANYASI" detayları

Kullanım için son tarih 30 Ekim!

Ziraat Bankası yaptığı duyuruda yeni kampanyasını duyurdu. Banka, yaptığı duyuruda 22 Eylül'e dek kampanya başvurusu yapan herkesi hediye vereceğini açıkladı. Kampanyaya katılan müşteriler toplam 750 TL Bankkart Lira kazanacak.Ziraat Bankası, Bankkart'ın kredi kartı ya da banka kartı özelliğiyle TATİL SEPETİ'nden tek seferde yedi bin beş yüz lira ve üstünde, peşin ya da taksitli işlem yapan tüm müşterilerine 750 TL Bankkart Lira verecek. Söz konusu kampanya 22 Eylül tarihinde son bulacak.Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanalları üzerinden katılım işlemlerini yapabilecekler. Aynı zamanda SMS yoluyla katılmak isteyen müşteriler de TATİLSEPETİ yazarak 4757'ye SMS gönderdikten kampanyaya katılabilecekler.Kampanyayla ilgili detayları da açıklayan banka, kampanya katılımlarının alışveriş öncesinde yapılması gerektiğini ve kampanyaya katılmayan müşterilerin 750 TL Bankkart Liradan yararlanamayacağı bilgisini verdi. Aynı zamanda kampanya dahilinde Bankkart Lira kazanabilmek için alışverişin Bankkart POS cihazları ile yapılması gerekiyor.Kampanyadan kazanılan Bankkart liralar en geç 30 Eylül'de yüklenecek ve 30 Ekim'e kadar kullanıma açık olacak. 31 Ekim'de kullanılmamış olan tüm Bankkart Liralar banka tarafından geri alınacak. Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kere 750 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Ek kartlarla yapılan harcamalar kart sahibinin harcamalarına eklenecektir. Ayrıca bireysel kartlarla yapılan harcamalar da kampanyaya katılacak. Fakat, Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira'yla gerçekleştirilen alışverişler kampanya dahilinde olmayacak. Kampanya dahilinde faydalanılan işlemin kampanyadan sonra iptal veya iade edilmesi gibi durumlarda banka verdiği Bankkart Liraları geri alacak. Söz konusu kampanya Ön Ödemeli İşlemlerde ve varınca para uygulamasında geçersizdir. Yurtiçi ile yurtdışı turlar dahilken, tur paketinin dışında ki yurtiçi ve yurtdışı uçak bileti satın alma işlemleri kampanya dışındadır.