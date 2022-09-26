GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 14:03

Ziraat Bankası'ndan öğrencilere 150 TL destek! Başvuru için son 10 gün..

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Ziraat Bankası'ndan beklenen bir hamle geldi. Banka, başvuran herkese toplam 150 TL'lik okula dönüş bankakartı verirken şartların ve uygulamaların ne olacağını merak ediyor. Detaylı bilgiler haberimizi devamında..

GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 14:03
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Ziraat Bankası’ndan öğrencilere 150 TL destek! Başvuru için son 10 gün..


2022-2023 eğitim ve öğretim hayatının başlaması öğrenci harcamalarını da önemli ölçüde artırdı. Bu kapsamda öğrenciye destek çalışması başlatan Ziraat Bankası, başvuru yapan her öğrenciye 150 TL'lik banka kartı verileceğini duyurdu. Kampanyadan nasıl ve hangi koşullarda yararlanabileceği ise araştırılmaya başlandı.

Ziraat Bankası 150 TL kampanyası için son 10 gün!

Ziraat Bankası, 15 Ağustos-30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında eğitim-öğretim hayatı boyunca geçerli olan kampanya kapsamında tüm öğrencilere destek olacak. Vatandaşlar, mevcut ekonomik krizin hafifletilmesine yardımcı olmak için kampanyadan yararlanmak isterken kampanyanın detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.



Ziraat Bankası’ndan öğrencilere 150 TL destek

Ziraat Bankası'nın hazırladığı bir kampanya, sektörün giyim, aksesuar, büro malzemeleri ve kırtasiye ürünlerini kapsadığını gösteriyor. 15 Ağustos - 30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında Ziraat Bankası web sitesinde yayınlanan kampanya detaylarında Bankkart ve Bankkart ile anlaşmalı tüm üye işyerlerinde aynı anda 350 TL'den fazla kırtasiye, kitap, ayakkabı ve kıyafet satın aldığınızda 30 TL toplamda 150 TL hediye veriliyor.

Kampanya şartlarına bakıldığında kampanyanın belirtilen tarihler içerisinde geçerli olduğunu vurgulamaktadır. Kampanyadan yararlanmak için Bankkart mobil uygulamasında "Kampanyaya Katıl" butonuna tıklayın veya OKUL yazıp 4757'ye ücretsiz SMS ile mesaj atın. Kampanyadan faydalanabilmek içim işlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS’ undan yapılması gerekiyor. Diğer taraftan aynı gün aynı iş yerinden yapılan harcamalarda ise ilk harcama geçerli olacaktır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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