Finans
07 Şubat 2023 - 12:30

Ziraat Bankası'ndan son çağrı! 48 saat içerisinde yapılması gerekiyor

Ziraat Bankası tarafından yapılan yeni bir duyuruda 3 gün içerisinde nakit kredi kullanacakların hemen banka ile irtibata geçmeleri istendi.

Finans
07 Şubat 2023 - 12:30
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Ziraat Bankası'ndan son çağrı! 48 saat içerisinde yapılması gerekiyor
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Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, nakit başvurusu yapan ve nakit kullanan tüm vatandaşların üç gün içinde başvurmaları halinde kredi ödemelerini yapacakları belirtildi.

Nakit sıkıntısı çekenler ve kredi kullanmak isteyenler için yeni bir kampanya başlatıldığı bildirildi. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada bu kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşlara kredi ödemesi yapılacağı bildirildi. Belirli koşullar altında hemen kredi başvurusu yapmak için bu imkanı kullanabilirsiniz. En yakın banka gişesinde işlem ve kredi kullanmanızı sağlayan bir kampanyaya katılırsanız 5 dakikada sonuç alırsınız.



Ziraat Bankası 3 gün içerisinde nakit kredi

5 DAKİKA İÇİNDE SONUÇ ALINABİLEN İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nın vatandaşlara yönelik düzenlediği kredi kampanyaları, nakdi kredi kullananlara 3 dakikada sonuç veriyor. Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isterseniz, 5 dakika içinde sonuç alınabilen kredi kampanyasına bankanın kredi koşullarını sağlayan tüm vatandaşların hemen katılacağını unutmayın. Siz de bu kampanyalar ile düşük faizli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu kampanya ile Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasında işlem yapılarak nakdi kredi kullandırılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

 Ziraat Bankası'nda ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve bankanın şartlarına uygun olduğunu düşünüyorsanız, şubeye gitmeden hemen ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı uygulaması üzerinden başvurusunu yapan tüm vatandaşlar, nakde ihtiyaç duymaları halinde İnternet Bankacılığı uygulaması üzerinden aldıkları kredilerle aynı gün işlem gerçekleştirebilmektedir. Kredi kartı başvurusu ile kredi kartı ödeme alabileceğiniz kampanyaya katılarak aynı gün işlem yapılabilmektedir.

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