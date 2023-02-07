Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, nakit başvurusu yapan ve nakit kullanan tüm vatandaşların üç gün içinde başvurmaları halinde kredi ödemelerini yapacakları belirtildi. Nakit sıkıntısı çekenler ve kredi kullanmak isteyenler için yeni bir kampanya başlatıldığı bildirildi. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada bu kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşlara kredi ödemesi yapılacağı bildirildi. Belirli koşullar altında hemen kredi başvurusu yapmak için bu imkanı kullanabilirsiniz. En yakın banka gişesinde işlem ve kredi kullanmanızı sağlayan bir kampanyaya katılırsanız 5 dakikada sonuç alırsınız.
Finans
07 Şubat 2023 - 12:30
Ziraat Bankası'ndan son çağrı! 48 saat içerisinde yapılması gerekiyor
Ziraat Bankası tarafından yapılan yeni bir duyuruda 3 gün içerisinde nakit kredi kullanacakların hemen banka ile irtibata geçmeleri istendi.
Finans
07 Şubat 2023 - 12:30