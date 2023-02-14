Kredi
14 Şubat 2023 - 10:15

Ziraat Bankası'ndan son duyuru yapıldı! Kimlik kartı ile başvuru yapılıyor! son 10 gün!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kamu bankalarının kredi kampanyaları devam ediyor. Ziraat Bankası krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar için sayılı günler kaldığını açıkladı. Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
14 Şubat 2023 - 10:15
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Ziraat Bankası'ndan son duyuru yapıldı! Kimlik kartı ile başvuru yapılıyor! son 10 gün!
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Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarından faydalanmaya devam ediyor. Ziraat Bankası kredi kampanyası devam ederken kampanyanın bitmesine son 10 gün kaldığı da öğrenildi. Peki Ziraat Bankası kredisinden kimler faydalanabiliyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası şartları yerine getiren ve başvurusu onaylanan vatandaşlara 36 ay vadeli uygun faizli kredi vermeye devam ediyor ancak kampanyanın bitmesine son 10 gün kaldı. Ziraat Bankası kredisine başvuru yapan ve banka müşterisi olan vatandaşların sonuçları beş dakika içinde belirlenerek ödemeleri dakikalar içinde hesaplarına yatırılıyor. Kredi başvurusu yapacak vatandaşların banka üzerinde hesapları olması gerekiyor. 



Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Banka numarasıyla birlikte alınacak internet şifresiyle internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor. Emekli vatandaşlar için düzenlenen kredi kampanyası 10 gün sonra sona eriyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların uygun faizli krediden faydalanmaları için ellerini çabuk tutması gerekiyor. Emekli vatandaşların kredi başvurusu yapabilmeleri için banka müşterisi olmaları gerekiyor. Emekli maaş hesabı açtıran müşteriler kredi başvurusu yaparak ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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