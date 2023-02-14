Ziraat Bankası'ndan son duyuru yapıldı! Kimlik kartı ile başvuru yapılıyor! son 10 gün!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarından faydalanmaya devam ediyor. Ziraat Bankası kredi kampanyası devam ederken kampanyanın bitmesine son 10 gün kaldığı da öğrenildi. Peki Ziraat Bankası kredisinden kimler faydalanabiliyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASIZiraat Bankası şartları yerine getiren ve başvurusu onaylanan vatandaşlara 36 ay vadeli uygun faizli kredi vermeye devam ediyor ancak kampanyanın bitmesine son 10 gün kaldı. Ziraat Bankası kredisine başvuru yapan ve banka müşterisi olan vatandaşların sonuçları beş dakika içinde belirlenerek ödemeleri dakikalar içinde hesaplarına yatırılıyor. Kredi başvurusu yapacak vatandaşların banka üzerinde hesapları olması gerekiyor.
Banka numarasıyla birlikte alınacak internet şifresiyle internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor. Emekli vatandaşlar için düzenlenen kredi kampanyası 10 gün sonra sona eriyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların uygun faizli krediden faydalanmaları için ellerini çabuk tutması gerekiyor. Emekli vatandaşların kredi başvurusu yapabilmeleri için banka müşterisi olmaları gerekiyor. Emekli maaş hesabı açtıran müşteriler kredi başvurusu yaparak ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.