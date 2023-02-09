Finans
09 Şubat 2023 - 07:30

Ziraat Bankası'ndan Şubat ayı sürprizi! Tek tıkla yüzlerce lira hediye!

Ziraat Bankası, yeni müjdeyi bu sefer emekli vatandaşlar için duyurdu. Birbirleriyle promosyon rakamları üzerinden adeta rekabet eden bankalar arasından Ziraat Bankası, yeni emekli promosyon rakamlarını paylaştı. İşte milyonlarca emeklinin beklediği promosyon rakamları ile ilgili detaylar...

Finans
09 Şubat 2023 - 07:30
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Ziraat Bankası'ndan Şubat ayı sürprizi! Tek tıkla yüzlerce lira hediye!
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Ziraat Bankası, yeni müjdeyi bu sefer emekli vatandaşlar için duyurdu. Birbirleriyle promosyon rakamları üzerinden adeta rekabet eden bankalar arasından Ziraat Bankası, yeni emekli promosyon rakamlarını paylaştı. 

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Milyonlarca emeklinin gözü kulağıyla takip ettiği konulardan biri olan emekli promosyon rakamları, diğer bankaların arasında rekabet etmesine neden oldu. Bankalar, en yüksek müşteri sayısına ulaşabilmek için, emekli promosyon rakamlarını en yüksekten vermek için adeta yarışıyordu. 

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

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Bu kapsamda Ziraat Bankası, emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Başlatılan kampanyayla birlikte yeni emekli promosyon rakamları açıklandı. İşte Ziraat Bankası tarafından başlatılan emekli promosyon kampanyası kapsamında güncellenen rakamlar:

3.500 TL altı emekli maaşı alan emeklilere 3.000 TL

3.500 TL-7.500 TL aralığında emekli maaşı alan emeklilere 3.500TL

7.500 TL-10.000 TL aralığında emekli maaşı alan emeklilere 4.500 TL

10.000 TL üstü emekli maaşı alan emeklilere ise 5.000 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Daha detaylı bilgi işin Ziraat Bankası'nın resmi internet adresine giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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