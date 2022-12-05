Ziraat Bankası o harcamaya 500 TL indirim yapıyor: Ay sonuna kadar vaktiniz var!

Ziraat Bankası Vatan Bilgisayar kampanyası devam ediyor. Kasım ayında duyurulan kampanya kapsamında Vatan’dan 5000 TL alışveriş yapan kişilere 500 TL indirim yapılacağı duyurulmuştu. Yıl sonuna yaklaşılırken kampanyanın süresi uzatıldı ve 31 Aralık’a kadar devam edecek. Kampanyanın detayları haberimizde…
Ziraat Bankası Vatan Bilgisayar kampanyasında son günler!Elektronik alışverişleri için Vatan Bilgisayarı tercih eden Bankkart sahipleri kazanmaya devam ediyor. Bankanın resmi internet sitesinden duyurulan kampanyaya göre, Bankkart kredi kartı ya da banka kartı özelliği ile Vatan Bilgisayar’da tek seferde yapılacak 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL indirim yapılacak.
Vatan Bilgisayar mağazalarından ya da vatanbilgisayar.com üzerinden Bankkart kredi kartı ya da banka kartı özelliği ile 15 Kasım – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında tek seferde yapılacak 5 bin TL ve üzeri alışverişlere 500 TL indirim yapılacağı duyuruldu. Bu indirimden yararlanabilmek için Bankkart Mobil ya da bankkart.com.tr’den kampanyaya katılım sağlanması ya da cep telefonlarından VATAN yazıp 4757’ye SMS gönderilmesi yeterli olmaktadır. 500 liralık indirim tutarı 10 Ocak 2023 tarihinde işlem yapılan kredi kartının ya da Bankkart’ın bağlı olduğu ekstreye yansıtılacak. Bu kampanyadan yalnızca bir kez yararlanma hakkı bulunuyor. Bankkart Başak, Bankkart Business ya da Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kapsama dahil edilmiyor. Müşterilerin yaptıkları alışverişleri iade etmesi halinde ise verilen indirim tutarı geri alınmaktadır. Telefon, beyaz eşya, bilgisayar ya da herhangi bir alışverişini Vatan Bilgisayar’dan yapacak olan Bankkartlılar 500 TL indirim kazanma imkanını yakalayacaklar. Bunun için yukarıda belirtilen kanallardan kampanyaya katılmak ve sonrasında alışverişi gerçekleştirmek gerekiyor. kampanyaya ilişkin tüm detaylar bankkart.com.tr adresinde de belirtiliyor.