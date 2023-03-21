Ziraat Bankası para vanasını açtı! Koşulsuz, geri ödemesiz 60.000 TL dağıtacak: Listedeki kişilerden misiniz hemen öğrenin!













60 BİN TL YARDIM DETAYLARI

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK!

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Türkiye ağır etkilendi ama dün gece Hatay merkezli bir deprem daha oldu. Türkiye son depremlerin yol açtığı felaketlerle baş etmeye çalışırken binlerce insan hayatını kaybetti.Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem çevre 10 ilde de ciddi hasara yol açarken dün geceki Hatay depremi Osmaniye, Kayseri ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından çok sayıda açıklama yapılarak deprem bölgesinde bulunan vatandaşları korkuyla baş başa bıraktı.Depremin ardından vatandaşlara maddi tazminat açıklanacağı, kiralama ve yer değiştirme yardımlarının yapılacağı açıklandı. On vilayetin yıkılmasından sonra çok sayıda vatandaş evini kaybetti. Depremin hemen ardından canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için yapılacak maddi yardımlardan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara bir yıllık kira bedelinin verileceğini, bir yıl sonra da kayıp evlerinin iade edileceğini, kendi evinde yaşayan vatandaşların ise 5 bin lira ödeyeceğini açıkladı. TL ve kiralık konutta oturan vatandaşlara 2 bin TL ödeme yapılıyor. Yapılan açıklamaların ardından evleri hasar gören veya yıkılan vatandaşlara 15 bin TL taşınma desteği alacağı açıklandı.Depremzedeler için geri ödemesiz tazminat ödemesinin Ziraat Bankası aracılığıyla yapıldığı belirtilirken, 15 bin TL'lik taşıma imzasına ek olarak 10 bin TL daha ödeneceği açıklandı. Destek düzenlemeleri depremden sonra da devam edecek. Son 20 gündür Türkiye'nin gündeminde depremler var ama bölgede hala depremler oluyor. Depremzedelerin maddi zararlarının karşılanması için destek ücreti ödeneceği açıklanırken, 15 bin TL'lik taşınma ücretine ek olarak daire kiralayanlara 2 bin TL, kendi konutuna sahip olan vatandaşlar 5 bin TL ödeneceği açıklandı. Hisseli konutlarda ise konutlarda yaşayan vatandaşın hasar durumuna göre tazminat alacağı açıklandı. Bakanlığın yaptığı hasar tespit çalışmalarına göre ödemelerin Ziraat Bankası aracılığıyla depremzedelerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.