Ziraat Bankası promosyon musluğunu açtı! Başvuranlara 18 bin TL para ödeyecek!







ZİRAAT BANKASI 18 BİN TL ÖDEME ANLAŞMASI







Emekli vatandaşlar promosyon ödemelerini araştırırken kamu personelleri de bankaların yapacağı promosyon ödemelerini merakla bekliyor. Ziraat Bankası ve o kurum arasında 18 bin TL promosyon anlaşması sağlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kamu kurumları bankalarla üç senede bir gerçekleştirdiği promosyon görüşmelerine devam ederken personelleri için en avantajlı ödemeyi yapan bankayla anlaşma sağlamak istiyor. Ziraat Bankası ve Sincan Belediyesi ile yapılan görüşme sonrasında anlaşma sağlandı ve personele 18 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi. Geçtiğimiz Şubat ayından itibaren görüşmeleri devam eden kurum ve banka arasında Mayıs ayı başlangıcıyla anlaşma sağlandı.Banka ve kurum arasında üç senelik maaş anlaşması sonrasında 18 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Sincan Belediye Başkanı Ercan konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı; 'Promosyon ile ilgili uzun mücadelelerimiz sonunda sonuca varıldı. 3 senelik bir anlaşma yapılacaktı ancak geçtiğimiz aylarda şartlar değişmesi sebebiyle bunu değiştiren bankalar oldu, biz de taleplerde bulunduk ancak anlaşmaya varamadık. Mahkeme süreci sonrasında promosyon ödeme süreçleri de uzadı. Karşılıklı duruş sonrasında fesh gerçekleşti ve personelimiz için en yüksek promosyon ödemesini yapacak bankayla anlaşmaya vardık.'