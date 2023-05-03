EKONOMİ
03 Mayıs 2023 - 16:00

Ziraat Bankası promosyon musluğunu açtı! Başvuranlara 18 bin TL para ödeyecek!

Bankaların kampanyaları yakından takip edilirken Ziraat Bankası 18 bin TL ödeme müjdesini paylaştı. Peki kimlere 18 bin TL ödeme yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
03 Mayıs 2023 - 16:00
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Ziraat Bankası promosyon musluğunu açtı! Başvuranlara 18 bin TL para ödeyecek!
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Emekli vatandaşlar promosyon ödemelerini araştırırken kamu personelleri de bankaların yapacağı promosyon ödemelerini merakla bekliyor. Ziraat Bankası ve o kurum arasında 18 bin TL promosyon anlaşması sağlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 18 BİN TL ÖDEME ANLAŞMASI

Kamu kurumları bankalarla üç senede bir gerçekleştirdiği promosyon görüşmelerine devam ederken personelleri için en avantajlı ödemeyi yapan bankayla anlaşma sağlamak istiyor. Ziraat Bankası ve Sincan Belediyesi ile yapılan görüşme sonrasında anlaşma sağlandı ve personele 18 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi. Geçtiğimiz Şubat ayından itibaren görüşmeleri devam eden kurum ve banka arasında Mayıs ayı başlangıcıyla anlaşma sağlandı. 



Ziraat Bankası 18 bin TL Promosyon Anlaşması

Banka ve kurum arasında üç senelik maaş anlaşması sonrasında 18 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Sincan Belediye Başkanı Ercan konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı; 'Promosyon ile ilgili uzun mücadelelerimiz sonunda sonuca varıldı. 3 senelik bir anlaşma yapılacaktı ancak geçtiğimiz aylarda şartlar değişmesi sebebiyle bunu değiştiren bankalar oldu, biz de taleplerde bulunduk ancak anlaşmaya varamadık. Mahkeme süreci sonrasında promosyon ödeme süreçleri de uzadı. Karşılıklı duruş sonrasında fesh gerçekleşti ve personelimiz için en yüksek promosyon ödemesini yapacak bankayla anlaşmaya vardık.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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