Ziraat Bankası promosyonda atağa geçti! Bankadan dev promosyon haberi geldi! 29 bin lira promosyon yatırılacak! Acele eden fırsatı yakalar







KAMU KURUMLARI PROMOSYON ANLAŞMALARINA HIZ KESMİYOR







Ziraat Bankası, yeni bir promosyon anlaşması yaptı ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Anlaşma kapsamında 36 ay boyunca hesaplara toplamda 29 bin TL yatırılacak. Ödemelerin ise 15 Mayıs tarihinde çalışanların hesaplarına yapılacağı açıklandı.Çeşitli kamu kurumları, Ziraat Bankası ile promosyon anlaşmaları yapıyor. Anlaşmaların süreleri ve ödenecek miktarlar kurumlara göre değişiyor. Örneğin Anadolu Üniversitesi'ne 3 yıl boyunca 41 bin 500 TL, Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ne 3 yıl boyunca 37 bin 250 TL gibi miktarlar ödenecek. Adalet Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlar da benzer anlaşmalar yaptı.