Finans
30 Ocak 2023 - 14:15

Ziraat Bankası promsoyonda devleşti! 30.000 TL'ye imzaları attı: Şubat ayında dev ödemeler başlıyor

Ziraat Bankası Şubat ayı promosyon rakamını açıkladı. Bu defa kesenin ağzını açtı. Tam 30.000 TL ödeme yapacak. Başvurular ay başında başlıyor. İşte detaylar...

Finans
30 Ocak 2023 - 14:15
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Ziraat Bankası promsoyonda devleşti! 30.000 TL'ye imzaları attı: Şubat ayında dev ödemeler başlıyor
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Ziraat Bankası Şubat ayında 30.000 TL promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. 

ZİRAAT BANKASI ŞUBAT AYINDA 30.000 TL ÖDEME YAPMAYA HAZIRLANIYOR!

Türkiye’de kamu bankaları arasında en sevilen olan Ziraat Bankası, milyonlarca emekli ve çalışan için kesenin ağzını açıyor. Ocak ayının bitmesi ile birlikte bankanın promosyon ücretleri de güncellenecek. Şubat ayında Ziraat Bankası, büyük bir promosyon hamlesi yaparak 30.000 TL ödemeye başlamayı planlıyor. 



Ziraat BankasıZiraat Bankası, Şubat ayında yapmaya hazırlandığı büyük bir promosyon hamlesi ile 30.000 TL ödeme yapacak. Başvurular ay başında başlayacak ve sözleşme süresi 3 ila 5 yıl arasında değişebilecek şekilde, kamu çalışanlarına ve emeklilere ödeme yapmayı planlamaktadır. Banka, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı sözleşme gereği, çalışanlarına maaş promosyonu olarak 30 bin TL ödeme yapacak. Ayrıca, EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte emekli sayısının artmasıyla, benzer çalışmalar yürütmektedir. Bu sayede, daha fazla emekliye ve binlerce çalışana Şubat ayında peşin ödeme yapma imkanı sunacaktır. Bu promosyon, bankanın geçmişteki promosyon ödemelerinden daha yüksek rakamlarda olacaktır.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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