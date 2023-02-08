Ziraat Bankası sabah erkenden duyurdu: Tek şartla 100.000 TL'ye kadar ödenecek

Bankanın müşterisi olan kişilere uygun faiz ile düşük kredi imkanı sunulmaktadır. 111.000 TL ödenecek tutarın paketleri bulunmaktadır. Başvuru süresi bitmeden faydalanabilirsiniz. Bu paketler nelerdir? Başvuru nereden yapılmaktadır? Başvuru ne zamana kadar devam edecektir? İşte merak edilen detaylar haberimizde. BANKA MÜŞTERİLERİNE 111.000 TL
Son dakika açıklamalarıyla birlikte Ziraat Bankası müşterileri 111.000 TL ihtiyaç kredisinden yararlanabileceklerdir. Başvurular şubat ayı sonuna kadar sürmektedir. Herhangi bir belge talebi ve başvuru şartı gerekmemektedir. Paketler arasında 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli seçenekler sunulmaktadır. Aldığınız nakit krediyi istediğiniz zaman ödeme ve ihtiyaç kredisi şeklinde kullanabilirsiniz. Başvurularınızı Ziraat Bankası şubelerinden veya banka müşterisi iseniz Ziraat Bankası mobil uygulamalarından gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş alanlar emekli maaşları Ziraat Bankasında ise , sigortalı çalışanlar ise son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorlar ise banka müşterisi olması durumunda internet şifresi alabilecekler ve Ziraat mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Uygun faizlerle nakit kredi işleminiz çabucak gerçekleşecektir.