Ziraat Bankası seçim sonrasını işaret etti! Sıfır faizli kredi için limit 250 bin TL! 31 Mayıs’a kadar başvuru yapmayı ihmal etmeyin

Ziraat Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan bir açıklama doğrultusunda müşterilerine 84 ay vadeli ve sıfır faizli destek kredisi paketi sunmaktadır. Bu kredi paketi özellikle çiftçilere ve köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik bir destek niteliği taşımaktadır. Kredi paketi çerçevesinde çiftçilere ve köylerde yaşayanlara çeşitli imkanlar sunulmaktadır. Örneğin, akıllı köy evleri, ahırlar, konaklar ve camiler gibi özgün mimari projelerin yanı sıra afet bölgelerindeki çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredileri verilmektedir. Büyükbaş hayvana sahip çiftliklerin büyükbaş damızlık üretim merkezine dönüştürülmesi için de teşvikler sağlanmaktadır.
SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS 2023
"Köye dönüş kredisi" adı verilen bir paket de köylerde yaşamı teşvik etmek amacıyla başlatılmıştır. Bu kredi paketi, köyde yaşamak isteyen ve belirli şartları taşıyan kişilere sıfır faizli kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapacak kişilerin, daha önce şehirde yaşamış olmalarına rağmen köyde yaşama kararı almaları ve köyde bir ev veya arazi sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca, belirli bir süre köyde yaşamayı taahhüt etmeleri de başvuru şartları arasında yer almaktadır. Başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabileceği belirtilmektedir. Başvuruyu gerçekleştiren ve şartları taşıyan kişiler, kredi paketinden faydalanabileceklerdir. Bu destek kredisi paketi, çiftçilerin ve köylülerin hayallerini gerçekleştirmelerine ve köyde yaşamı teşvik etmeye yönelik yeni fırsatlar sunmaktadır.