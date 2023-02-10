Finans
10 Şubat 2023 - 12:15

Ziraat Bankası son dakika duyurdu: Borç para arayanlara faizsiz ödeme

Acil paraya ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası harekete geçti. Nakit ihtiyacı olanlara artış eşe dosta gitmeyip bankalardan faizsiz olarak borç alabilecek. İşte, Ziraat Bankası faizsiz borç verme detayları...

Finans
10 Şubat 2023 - 12:15
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Ziraat Bankası son dakika duyurdu: Borç para arayanlara faizsiz ödeme
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Ziraat Bankası, müşterilerine derin bir nefes aldırdı. 10 bin TL borç para almanıza yardımcı olacak kampanya duyurusu yapılırken kamu bankasından finansal ihtiyaçlar en hızlı şekilde karşılanması adına adım atıldı. Ziraat Bankası tarafından yapılacak parasal destek borç ödemeleri üzerinden şubat ayı kampanyası sunuldu. Kurumsal banka tarafından milyonlarca kişinin acil ödemelerini gidermesine yardımcı olacak faizsiz 10 bin TL desteği verildi.

10 BİN TL KREDİ FIRSATINA HEDİYE ÖDEME

Ziraat Bankası kredi kampanyasının yanı sıra 150 TL hediye verileceği duyuruldu. Finansal kullanıcıların rahatlaması için kredi olanağı verilirken acil borç yükünden kurtulmak adına harekete geçildi. Kamu bankası finans sektöründe en iyi şekilde hizmet veren kaliteli bankalardan biri olurken kredi konusunda hizmetleri sunuldu. 10 bin TL kredi desteği verilirken faiz işlemi ise uygulanmayacağı bilgisi verildi.

FAİZSİZ KREDİ NAKİT AVANS ŞARTLARI



Ziraat Bankası tarafından 10 bin TL nakit avans imkanı sunulurken başvuru yapacaklar ise şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Kamu bankaları tarafından sürekli olarak tüketicilere yönelik olarak uygulamalar başladı. Ziraat Bankası, faizsiz taksitli nakit avans çekmek isteyenler için şartlar verildi.

Ziraat banksı faizsiz nakit avans

-Ziraat Bankası müşterisi olmanız için mobil uygulama indirimi yapılarak iki kez müşteri olunması istenir.

-Kredi kartı tanımı yapıldıktan sonra 1 gün sonra hesaptan taksitli avans çekim işlemleri tamamlanır.

-Kartın aktif hale gelmesi için POS veya ATM üzerinden şifre belirlenir.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olunması durumunda 10 bin TL nakit avans desteği verilmesi mümkün. 10 bin TL kredi için herhangi bir faiz uygulaması olmayacaktır. Bu şekilde hızlı ve sorunsuz kredi çekim işlemlerini tamamlamış olursunuz.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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