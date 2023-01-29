Ziraat Bankası son dakika duyurdu! Bunu yapanlar 300 TL hediye kazanacak: Sadece bir şansınız var







ZİRAAT BANKASI BANKKART KAMPANYASI







Bankalar müşterilerine destek olmak için adeta kampanya yarışı yapıyorlar. Bir kampanya hamlesi de Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası Bankkart 300 TL kampanyasına katılım şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ziraat Bankası müşterilerinden 31 Mart 2023 tarihine kadar ek kart başvurusu yapan ve bankadan ilk kez ek kart sahibi olacak bütün müşterilerine ek kartla yapılan tek seferlik 100 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL, toplam 3 kez olmak sınırıyla birlikte 300 TL Bankkart Lira hediyesi verilecek. Kampanya 31 Mart 2023 tarihine kadar sürecek. Kampanyalar ilk kez alınacak 3 ek kart için geçerli olacak. Ek kart başvuruları ister şube üzerinden ister internet üzerinden isterseniz de mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Kampanya dönemi boyunca başvuru yapan ve ek kart çıkartan müşteriler 100 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL Bankkart Lira kazanacak.Müşteriler kampanya süreci boyunca en çok 3 kere ek kart başvurusu yapabilecek ve bu kartlar için Bankkart Lira kazanma şansı yakalayacak. Her bir kart için 100 TL ve üzeri ilk alışverişlerde 100 TL, toplamda 300 TL Bankkart Lira yüklenecek. Toplam 300 TL Bankkart Lira kazanabilmek için ek kartların her birinden alışveriş yapılması gerekiyor. Kampanya dahilinde olan işlemler peşin ya da taksitli olarak yapılabiliyor. Kampanya süresince kazanılan Bankkart Liralar müşterilerin kartlarına 10 Nisan 2023 tarihine kadar aktarılacak. Eğer ek kart 6 ay içinde iptal edilirse yüklenen Bankkart Lira müşterilerin kartlarından iade alınacak. Kampanya öncesinde bulunan ek kartlar eğer kampanya dönemi içinde iptal ettirilip yenilenirse kampanyaya dahil edilmeyecek.