Finans
04 Şubat 2023 - 14:15

Ziraat Bankası şovunu yaptı! Oturduğunuz yerden 30.000 TL hesabınıza yatacak! Bu numaraya SMS gönderen yaşadı

Ziraat Bankası'ndan muhteşem kampanya! 30 bin TL'yi oturduğunuz yerden kazanmak isteyenler için işte detaylar...

Finans
04 Şubat 2023 - 14:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ziraat Bankası şovunu yaptı! Oturduğunuz yerden 30.000 TL hesabınıza yatacak! Bu numaraya SMS gönderen yaşadı
TAKİP ETTAKİP ET


Ziraat Bankası, tüketicilere daha da kolay hizmet sunmak amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Banka müşterileri artık şubeye gitmeden 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirler. Kampanya düşük faiz oranları sunuyor ve kredi şartlarına uygun olan tüm müşterilere 5 dakika içinde ödeme yapılması söz konusu. Ziraat Bankası, müşterilerine bankadan kredi işlemlerini hızlı ve rahat bir şekilde yapabilmelerine olanak tanıyor.

para,



Belge gerektirmeyen 30.000 TL'ye kadar gelir kredileri için banka müşterisi olmak yeterlidir ve bu krediler internet şubesi ve Ziraat mobil uygulaması üzerinden de işleme konabilir. Ziraat Bankası, daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan müşterilere de düşük faiz oranlarıyla nakit kredi sunuyor. Kredi için 36 ay vade seçeneği de bulunuyor ve bu sayede ödemelerin kolay yapılması sağlanıyor.

EMEKLİYE ÖDEME

Ziraat Bankası'ndan kredi almak isteyen müşteriler, banka şubelerine gitmeden bireysel müşteri temsilcisi aracılığıyla kimlik ve gelir belgesi sunarak işlem yapabilirler. Emekli olanlar ise emekli maaşları üzerinden Ziraat Bankası aracılığıyla ihtiyaç kredisi alabilirler. Emekli kredisi için resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak yeterlidir ve kredi onayının ne kadar olduğu görüntülenebilir. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşımak isteyenler de e-devlet aracılığıyla maaşını taşıyabilir ve daha sonra banka şubeleri veya internet üzerinden başvuru yapabilirler.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ