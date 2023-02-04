Ziraat Bankası şovunu yaptı! Oturduğunuz yerden 30.000 TL hesabınıza yatacak! Bu numaraya SMS gönderen yaşadı

Ziraat Bankası, tüketicilere daha da kolay hizmet sunmak amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Banka müşterileri artık şubeye gitmeden 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirler. Kampanya düşük faiz oranları sunuyor ve kredi şartlarına uygun olan tüm müşterilere 5 dakika içinde ödeme yapılması söz konusu. Ziraat Bankası, müşterilerine bankadan kredi işlemlerini hızlı ve rahat bir şekilde yapabilmelerine olanak tanıyor.
Belge gerektirmeyen 30.000 TL'ye kadar gelir kredileri için banka müşterisi olmak yeterlidir ve bu krediler internet şubesi ve Ziraat mobil uygulaması üzerinden de işleme konabilir. Ziraat Bankası, daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan müşterilere de düşük faiz oranlarıyla nakit kredi sunuyor. Kredi için 36 ay vade seçeneği de bulunuyor ve bu sayede ödemelerin kolay yapılması sağlanıyor.