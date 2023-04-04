Ziraat Bankası yeni personellerini arıyor! KPSS şartı yok, yüksek maaş garantisi var: İşte başvuru şartları

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için müjdeli haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Peki Ziraat Bankası personel alım şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMLARIZiraat Bankası farklı birçok kadro için personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanların yüzünü güldüren iş ilanı ile ilgili haberler Ziraat Bankası internet sitesinden paylaşıldı. Başvuruların da yine internet sitesinden olacağı biliniyor. Kamu bankası olarak çalışmalarına devam eden Ziraat Bankası birçok farklı kategoride yapacağı personel alımları ile ilgili başvuru detayları ve başvuru bilgileri resmi internet sitesi üzerinde paylaşılıyor.
Ziraat Bankası gişe yetkilisi, stajyer, özel güvenlik görevlisi, platform mühendisi, devops mühendisi, veri uzmanı, bulut bilişim, sistem uzmanı, siber güvenlik kadrolarında personel alımı yapacak. Ziraat Bankası personel alımlarına başvuru yapmak için talep edilen belgelerin başvuru esnasında yüklenmesi gerekiyor. Açık pozisyonlar için aranan personel alımları için banka ilk olarak sınav uygulaması yapıyor. Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar iş başı yapıyor. Sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları sorulduğu biliniyor. Yazılı sınavı geçen adaylar sonrasında banka tarafından yapılan sözlü sınava giriyorlar. Sözlü sınavı da geçen adaylar daha sonrasında işe başlıyor. Ziraat Bankası personel başvuruları resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.