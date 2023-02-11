Ziraat Bankasında hesabı olanlar bunu hemen yapın: Paralarınız buhar olup uçabilir!







ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİ UYARDI







Bankalarda mevduat hesabı olanlar ve para biriktiren vatandaşlar için bankalardan tek tek uyarılar gelmeye başladı. Peki Ziraat Bankası mevduat hesabı olan müşterilerin ne yapması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ziraat Bankası yaptığı açıklamada müşterilerin unutulan paraları çekmesi gerektiği konusunda uyarı yaptı. Yapılan duyuruya göre listede adı olan vatandaşların paralarını acilen çekmesi gerekiyor. Paranın çekilmemesi durumunda kişiler hak kaybına uğrayacak. Paraların çekilmesi için son tarih 15 Haziran 2023 tarihi olarak belirlendi. Vatandaşlar konu ile ilgili gerekli araştırmaları yaptıktan sonra paralarını ivedilikle çekmesi gerekiyor.Bu durumun önüne geçmek için yapılabilecek şeyler de var. Ziraat Bankası ilk olarak yaptığı açıklamada şu uyarıları yaparak vatandaşın yapması gerekenleri de belirtti; '5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında yer alan 62. maddeye göre bankalar nezdinde mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için hak sahiplerinin son talepleri, işlemleri herhangi bir yazılı talimat sonrasından başlayarak on sene içinde işlem yapmayanların zaman aşımına uğrayacak. Zaman aşımına uğramış olan hesaplar listede yer alan vatandaşların en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati sonuna kadar hesapların olduğu şubeye kimlikleri ile giderek başvuru yapmaları ve mevduat, emanet, hak ve alacaklarını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredeceklerdir.'