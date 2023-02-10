Finans
10 Şubat 2023 - 22:15

Ziraat Bankasında hesabı olanlar dikkat: Az önce açıklandı artık buradan yapılacak

Ziraat Bankası sosyal medya hesaplarını kullanarak vatandaşlara son dakika duyurusu yaptı. Yapılan açıklamada, mobil araçların Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Osmaniye'de görev yapacağı belirtildi.

Finans
10 Şubat 2023 - 22:15
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Ziraat Bankasında hesabı olanlar dikkat: Az önce açıklandı artık buradan yapılacak


Depremin ardından bankalardan çeşitli beyanlar almaya devam ediyoruz. Ziraat Bankası, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için mobil hizmet aracını devreye aldı. Hareket halindeki aracın bulunduğu servis noktasının adresi de duyuruda yer aldı. Ziraat Bankası ayrıca, AFAD bağış kampanyasının da duyurusunu yaptı.

Ziraat Bankası deprem bölgesi mobil hizmet aracı

AFAD DEPREM BAĞIŞ KAMPANYASI



Ziraat Bankası, AFAD bağış kampanyasına ilişkin internet sitesinden yaptığı açıklamada şu açıklamayı yaptı:

"AFAD'ın başlattığı afet yardım çalışmalarına katılmak için bankanızın dijital kanallarında Ödemeler menüsü altında yer alan Bağışlar sekmesini veya aşağıdaki hesap numaralarını kullanabilirsiniz."

AFAD DEPREM YARDIMI HESAP NUMARALARI

TL: TR730001001745555555555204

USD: TR460001001745555555555205

EURO: TR190001001745555555555206

Bankamız Swift Kodu: TCZBTR2A

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