Ziraat Bankasında hesabı olanlar dikkat: Az önce açıklandı artık buradan yapılacak







AFAD DEPREM BAĞIŞ KAMPANYASI







AFAD DEPREM YARDIMI HESAP NUMARALARI

Depremin ardından bankalardan çeşitli beyanlar almaya devam ediyoruz. Ziraat Bankası, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için mobil hizmet aracını devreye aldı. Hareket halindeki aracın bulunduğu servis noktasının adresi de duyuruda yer aldı. Ziraat Bankası ayrıca, AFAD bağış kampanyasının da duyurusunu yaptı.Ziraat Bankası, AFAD bağış kampanyasına ilişkin internet sitesinden yaptığı açıklamada şu açıklamayı yaptı: "AFAD'ın başlattığı afet yardım çalışmalarına katılmak için bankanızın dijital kanallarında Ödemeler menüsü altında yer alan Bağışlar sekmesini veya aşağıdaki hesap numaralarını kullanabilirsiniz."TL: TR730001001745555555555204 USD: TR460001001745555555555205 EURO: TR190001001745555555555206 Bankamız Swift Kodu: TCZBTR2A