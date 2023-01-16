Ziraat Bankkart'ı olanlar bir adım önde! Tek şartla 300 TL kazanacaklar: 5 saniyede yükleniyor

Zorlu ekonomik şartlar nedeniyle alım gücü düşen tüketiciler, eksiklerini gidermek ve bütçelerini toparlayabilmek için bankaların finansman ve kart kampanyalarını dikkatli bir şekilde takip etmeye başlamışlar. Özellikle devlet bankaları tarafından düzenlenen kampanyalar ilgi çekmektedir. 2023 yılına girilirken, Ziraat Bankası gibi bankalar da kampanyalarını güncellemektedir.





Sektörün önde gelen kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. Yüksek enflasyon ve diğer sebepler nedeniyle alım gücü düşen tüketiciler için, mart ayı sonuna kadar geçerli olacak yeni bir kart kampanyası düzenledi. Kampanya sadece mevcut müşteriler için geçerli olup, detayları resmi internet sitesinde paylaşıldı.



ZİRAAT BANKASI’NDAN EK KART KAMPANYASI OCAK 2023

Ziraat Bankası, 2023 yılına girildiğinde yeni kampanyalarını sıralamaya başladı. Bu kapsamda, 31 Mart tarihine kadar bankanın ek kart ürününe başvuran müşterilere TL hediyesi verileceği duyurulmuştur. Başvurular onaylandıktan sonra, müşterilerin ilgili kart ile yapacakları 100 TL'lik harcama ile 100 TL'lik Bankkart Lira hediyesi kazanabilecekler. Bir müşteri toplamda 3 kart için başvuru yapabilir ve dolayısıyla 300 TL değerinde Bankkart Lira hediyesi kazanabilecektir. ZİRAAT BANKASI EK KART KAMPANYASI BAŞVURUSU





Ziraat Bankası tarafından düzenlenen ek kart kampanyasından yararlanmak isteyen tüketicilerin, önceden bankadan ek kart kullanmamış olmaları gerekmektedir. Ek kart başvurusu bankanın tüm iletişim kanalları aracılığı ile yapılabilir. Başvuru onaylandıktan sonra, kampanya için ek bir başvuru yapmaya gerek kalmaz.