EKONOMİ
16 Ocak 2023 - 11:15
Ziraat Bankkart'ı olanlar bir adım önde! Tek şartla 300 TL kazanacaklar: 5 saniyede yükleniyor
Ziraat Bankası, müşterilerine çeşitli promosyonlar sunmaya devam ediyor. Bu sefer, banka müşterilerinin yaptığı harcamalar için 300 TL değerinde bankkart lira ödülü dağıtıyor. Ziraat Bankası, müşterilerinin fedakarlığını ödüllendirmek için sürekli olarak farklı promosyonlar düzenliyor. Bu ödül ve promosyonların detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz.
EKONOMİ
16 Ocak 2023 - 11:15
Zorlu ekonomik şartlar nedeniyle alım gücü düşen tüketiciler, eksiklerini gidermek ve bütçelerini toparlayabilmek için bankaların finansman ve kart kampanyalarını dikkatli bir şekilde takip etmeye başlamışlar. Özellikle devlet bankaları tarafından düzenlenen kampanyalar ilgi çekmektedir. 2023 yılına girilirken, Ziraat Bankası gibi bankalar da kampanyalarını güncellemektedir.
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