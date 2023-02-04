Ziraat Bankası, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak, şubat ayına özel olarak 500 TL ve üzeri alışverişlerinin ardından 50 TL toplamda 250 TL Bankkart TL hediye edeceğini duyurdu. 1 Şubat ile 28 Şubat arasında geçerli olacak olan bu kampanyanın çiçekçi, giyim, aksesuar, kozmetik, kuyum ve mücevherat sektörlerinde kullanılacağını açıkladı. Bu kampanyanın tüm vatandaşların faydalanabilecekleri bir fırsat olduğu, bu imkanın 28 Şubat tarihine kadar sürecek olması duyurulmuştur.
Finans
04 Şubat 2023 - 20:30
Ziraat Bankkart'ı olanlar sevinçten çıldırdı! Bu numaraya SMS atan 250 TL hediyeyi kapacak: Son tarihe kadar elini çabuk tutan kazanacak!
Ziraat Bankası, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak, şubat ayına özel olarak 500 TL ve üzeri alışverişlerinin ardından 50 TL toplamda 250 TL Bankkart TL hediye edeceğini duyurdu. 1 Şubat ile 28 Şubat arasında geçerli olacak olan bu kampanyanın çiçekçi, giyim, aksesuar, kozmetik, kuyum ve mücevherat sektörlerinde kullanılacağını açıkladı. Bu kampanyanın tüm vatandaşların faydalanabilecekleri bir fırsat olduğu, bu imkanın 28 Şubat tarihine kadar sürecek olması duyurulmuştur.
Finans
04 Şubat 2023 - 20:30