Finans
04 Şubat 2023 - 20:30

Ziraat Bankkart'ı olanlar sevinçten çıldırdı! Bu numaraya SMS atan 250 TL hediyeyi kapacak: Son tarihe kadar elini çabuk tutan kazanacak!

Ziraat Bankası, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak, şubat ayına özel olarak 500 TL ve üzeri alışverişlerinin ardından 50 TL toplamda 250 TL Bankkart TL hediye edeceğini duyurdu. 1 Şubat ile 28 Şubat arasında geçerli olacak olan bu kampanyanın çiçekçi, giyim, aksesuar, kozmetik, kuyum ve mücevherat sektörlerinde kullanılacağını açıkladı. Bu kampanyanın tüm vatandaşların faydalanabilecekleri bir fırsat olduğu, bu imkanın 28 Şubat tarihine kadar sürecek olması duyurulmuştur.

Finans
04 Şubat 2023 - 20:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ziraat Bankkart'ı olanlar sevinçten çıldırdı! Bu numaraya SMS atan 250 TL hediyeyi kapacak: Son tarihe kadar elini çabuk tutan kazanacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Ziraat Bankası, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak, şubat ayına özel olarak 500 TL ve üzeri alışverişlerinin ardından 50 TL toplamda 250 TL Bankkart TL hediye edeceğini duyurdu. 1 Şubat ile 28 Şubat arasında geçerli olacak olan bu kampanyanın çiçekçi, giyim, aksesuar, kozmetik, kuyum ve mücevherat sektörlerinde kullanılacağını açıkladı. Bu kampanyanın tüm vatandaşların faydalanabilecekleri bir fırsat olduğu, bu imkanın 28 Şubat tarihine kadar sürecek olması duyurulmuştur.

ZİRAAT BANKASI HESABI OLANLARIN YÜZLERİ GÜLECEK. ZİRAAT BANKASI, BANKKART'I OLAN MİLYONLARCA MÜŞTERİSİNE 250 TL HEDİYE VERME KARARI ALDI. HEDİYENİZİ ALMAK SMS ATMANIZ YETERLİ. ACELE EDİN, HEDİYENİZİ KAÇIRMAYIN...

Ziraat Bankası, 1 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya şartlarını şu şekilde açıklıyor: Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr üzerinden veya 4757'ye SUBAT250 yazıp SMS göndererek katılım sağlanmalıdır. Kampanyaya katılan müşterilerimiz, anlaşmalı giyim, aksesuar, kuyum, saat, çiçek ve kozmetik üye işyerlerimizde Bankkart'ları ile tek seferde gerçekleştirilecek 500 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL, toplamda 250 TL Bankkart Lira kazanma hakkını elde edebilecekler. Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile gerçekleştirilecek işlemler dahil, harcama tutarının Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS'undan yapılması gerekmektedir.



konut

EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ