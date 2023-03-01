Ziraat Bankkart kullanıcıları dikkat: 25 gün içerisinde bunu yapan 500 TL kazanacak!

Ziraat bankasından büyük kampanya geldi. Bu kampanyaya katılan herkese de 500 TL’lik küçük bir hediye ödenecek! 21 Şubat – 21 Mart tarihleri arasında Bankkart’ınız ile anlaşmalı beyaz eşya sektöründe yer alan üye işlemlerinde farklı günlerde tek seferde yapacağınız 5000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 500 TL kazanmak artık mümkün.
SMS Detayları
Kampanya 21 Şubat – 21 Mart arası tarihlerinde geçerlidir. Kampanyaya Bankart Mobil, bankkart.com.tr ya da BESTA yazıp 4757’ye SMS göndererek katılım sağlamak da mümkündür. E-ticaret ve ana faaliyeti beyaz eşya sektörü olmayan fiziki üye işyerlerinden yapılabilecek alışverişler bu kampanya için geçerli değildir. Yalnızca beyaz eşya sektöründen yapılacak olan 5000 TL ve üzeri alışverişler için geçerlidir.
Kampanya Detayları
Harcama tutarı Bankakart’ın kredi
kartı ya da banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler dikkate alınacaktır. Katılım sadece asıl kart sahibi olan müşteriler için geçerlidir. E-ticaret hizmeti sunan üye işyerlerinde yapılması mümkün olan harcamalar kampanya üzerinden sayılmayacaktır. Aynı zamanda kampanyaya dahil olmadığı nakit çekim, iade, iptal gibi işlemler de sayılmayacaktır. İade/iptal işlemlerinde verilen Bankkart liraları geri alınacak ve kredi borcu olarak yansıtılacaktır.